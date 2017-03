Dàn sao đổ bộ vào show của nghệ sĩ Vũ Thanh

Nhà tài trợ, các nghệ sĩ Vũ Thanh, Cát Phượng, Lê Quốc Nam tại buổi họp báo.

Chiều 25-4, Công ty xe khách Vũ Linh đã tổ chức buổi họp báo công bố chương trình kỷ niệm 38 năm theo nghề của nghệ sĩ hài Vũ Thanh. Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp tài trợ vô tư cho một nghệ sĩ lớn tuổi, không phải ngôi sao, chỉ là nghệ sĩ dàn bao làm một chương trình riêng hoành tráng, nghiêm túc.

Chương trình kỷ niệm 38 năm theo nghề của Vũ Thanh mang tên Phía sau sân khấu. Bởi, 38 năm qua, tuy cứ xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh nhỏ là khán giả quen mặt, diễn không dở đến hay nhưng nghệ sĩ Vũ Thanh chỉ luôn đóng những vai phụ làm nền cho bạn diễn.

Không chỉ diễn hài, Vũ Thanh còn ca hát bởi xuất thân là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đồng Tháp. Rồi anh đóng phim, đóng cải lương, đóng kịch. Không chỉ thế, anh còn là một cây viết tiểu phẩm hài cho nhiều chương trình truyền hình trong nước, các chương trình hài hải ngoại và cả viết kịch bản cho album hài của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Bảo Chung, Việt Hương, Kiều Oanh, Hoàng Sơn, Minh Béo…

Lăn lộn và cống hiến với nghề bao nhiêu năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Thanh được đặt vào vị trí chính ở một chương trình dành riêng cho mình. Có được niềm vui này bởi Vũ Thanh may mắn gặp được một nhà tài trợ giàu tình cảm với những người nghệ sĩ đích thực. Nhà tài trợ sẵn sàng tài trợ cho Vũ Thanh dù anh không phải ngôi sao, cũng không còn trẻ hoặc là một kép đẹp.

Chương trình Phía sau sân khấu của Vũ Thanh sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 18-5 tại sân khấu Trống Đồng, với sự tham gia của đông đảo các ngôi sao hài và nghệ sĩ nổi tiếng. Gồm có các nghệ sĩ hài: Hoài Linh, Tấn Beo, Chí Tài, Cát Phượng, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa, Thu Trang - Tiến Luật, Lê Giang, Lê Quốc Nam, Dũng Nhí, Phi Nga… Các ca sĩ: Vũ Hà, Uyên Trang, Lâm Hùng, Hồ Việt Trung, Thùy Dương…

Ở chương trình của mình, Vũ Thanh không chỉ là diễn viên chính mà còn tự viết kịch bản và làm tổng đạo diễn. Phía sau sân khấu sẽ có ba tiểu phẩm chính: Tình chú Thoàn do Cát Phượng dàn dựng, Hai đứa trẻ do Lê Quốc Nam dựng, và Bó tay do Vũ Thanh dựng.