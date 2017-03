Đoàn phim Mặt nạ máu tuyên bố sẽ khởi kiện Tinna Tình

Diễn tiến sự việc: - 23-6: Phim Mặt nạ máu có buổi ra mắt truyền thông tại rạp Lotte Cinema Nam Sài Gòn với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm NSƯT Hoài Linh, Dương Cẩm Lynh, Khởi My, Tinna Tình, Nguyễn Phi Hùng... Mặt nạ máu là bộ phim kinh dị, tâm lý, hài hước của đạo diễn Đỗ Thành An do Công ty Sen Vàng, Saiga Films sản xuất và được phát hành bởi Lotte Cinema. Sau buổi ra mắt, trên Facebook cá nhân, diễn viên Tinna Tình đã có video live chia sẻ cô thấy xấu hổ khi xem bộ phim này phim được lấy cảm hứng từ cuốn sách Mặt nạ của Tinna Tình, cô kỳ vọng vai diễn trong phim sẽ là vai để đời nhưng cuối cùng khi phim ra mắt cô mới thấy hình ảnh của mình mờ nhạt như thế nào. - 24-6: Phim chính thức phát hành và Tinna Tình gặp gỡ một số báo chí trả lời phỏng vấn xung quanh video cô đăng tải cũng như vai trò của cô trong phim. Cụ thể, tại buổi gặp cô cho biết: “Tôi cảm thấy xấu hổ, thậm chí là muốn độn thổ về nhà sau khi xem được một nửa bộ phim. Tôi là đồng tác giả kịch bản nhưng lại chẳng hiểu phim đang nói gì. Tôi không còn nhận ra đây là kịch bản của mình vì nó rất kỳ cục. Tôi bất bình nhiều nhất là vì công sức của mình và những người khác đã bị phủ nhận. Khi làm phim, tôi mong muốn mang lại điều gì cho khán giả, nhưng sau khi xem phim, tôi xấu hổ vì đã khiến khán giả thất vọng. Trong kịch bản tôi xây dựng nhân vật bà Thu là sườn chính để bộ phim một mạch, nhưng khi bị cắt hết 90% thì hỏi rằng phim còn gì? Lúc đầu, tôi với anh An viết kiểu phim bi, nói về nội tâm của một ngươi đàn bà yêu, hận, thù và ghen, còn bi kịch rất ghê gớm. Sau đó phim được điều chỉnh theo hướng hài hước. Tôi vẫn vô tư thôi vì điều đó cũng không có gì quá đáng. Nhưng tôi không đồng ý khi vai của mình bị cắt khiến khán giả chẳng hiểu gì”. Ngoài việc khẳng định vai diễn bị cắt đến 90%, Tinna Tình cũng nhấn mạnh việc chị và diễn viên Dương Cẩm Lynh không vui vẻ với nhau. “Nếu sau này có dự án nào mời tôi mà có Lynh thì tôi từ chối. Tôi đã quá sợ Dương Cẩm Lynh rồi”, Tinna Tình nói. - 25-6: Tinna Tình công bố nội dung tin nhắn hăm doạ được gửi đến điện thoại cô với những nội dung như: “Tao cảnh cáo mày Mày còn lên báo nói nữa tao thuê người móc mắt mày!”, “ĐM mày nói ai hèn? Mày đừng có lên mặt! Con...! Tao thừa tiền cho cả nhà mày sống không ra sống!”, “Tài cán... gì con...! Mày tưởng mày là ai? Mày tưởng tao là ai? Tao sẽ cho mày chết! Tao nói mày hiểu chưa? Mày diễn hay quá há! Mày bị cắt vai ức quá há ha ha ha”. - 27-6: Đoàn phim Mặt nạ máu gửi thông cáo báo chí công bố khởi kiện Tinna Tình.