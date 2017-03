Đức Thịnh: Chưa làm chồng Thanh Thuý bao giờ

Gần đây, lại thấy Đức Thịnh tất bật với vai trò đạo diễn cho series truyền hình thực tế mới xung quanh… việc uống rượu bia mà anh cảm thấy rất hào hứng vì “được làm mới mình”.



Làm bố Thanh Thuý rồi, làm chồng thì chưa

- Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu lại có bằng cấp hẳn hoi của lớp diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh có nghĩ ngày nào đó sẽ ngưng sự nghiệp diễn viên để tập trung vào vai trò đạo diễn?

- Có lẽ khoảng 4 – 5 năm nữa, tôi sẽ dành hẳn thời gian để làm đạo diễn. Ở vai trò này, tôi có đủ quyền hạn để thể hiện “ý đồ” của mình. Hiện nay, nguồn kịch bản hay khan hiếm, nhất là kịch bản sân khấu, đôi khi chỉnh sửa một kịch bản còn mất nhiều thời gian hơn sáng tác mới. Tôi mê đạo diễn, tôi thích biên kịch, nhưng nếu gặp vai diễn phù hợp, chắc chắn tôi không bỏ qua.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh và bé Cà Phê

- Hiếm thấy anh đóng cặp với Thanh Thuý? Anh ngại điều gì?

- Tôi nghĩ mình chưa có duyên trên màn ảnh với Thanh Thuý. Tôi không ngại điều gì nhưng Thuý đóng với người khác có vẻ thu hút hơn chăng? Trong vở “Cánh đồng gió”, tôi từng làm bố Thanh Thuý rồi, nhưng làm chồng thì chưa ( cười)

Nhận lời thực hiện vì chương trình rất …đàn ông

- Được biết, anh đang rất bận rộn với một chương trình truyền hình thực tế chiếu trên VTV3. Anh có thể bật mí về chương trình này?

- Đây là chương trình “Hãy biết khi nào” do Nhà máy bia Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia thực hiện. Chương trình nhằm thúc đẩy ý thức uống bia có trách nhiệm, không tự điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng thức uống có cồn, nhằm bảo đảm sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Tôi là người khá kén chọn chương trình nhưng với “Hãy biết khi nào”, tôi thấy rất…đàn ông. Đàn ông ở chỗ nói về chuyện uống bia, chuyện trách nhiệm – là điều mà người đàn ông nào cũng có. Tôi tâm đắc với ý nghĩa chương trình vì hầu hết sản phẩm tôi làm ra đều hướng đến những điều tốt đẹp, mà điều đó quá rõ ràng ở “Hãy biết khi nào”.

- Khi là tác giả của kịch bản do mình làm đạo diễn, anh có gặp trở ngại nào không? Anh có truyền cảm hứng cho nhân vật từ khâu kịch bản?

- Khó khăn của tôi khi sáng tác kịch bản cho “Hãy biết khi nào” là số lượng tập phong phú nhưng phải luôn xoay quanh đề tài “uống bia đẹp”.Vì vậy, tôi không ngừng tìm kiếm những chất liệu khác nhau trong đời sống để làm phong phú nội dung chương trình. Mỗi kịch bản chỉ khoảng 4 – 5 trang nhưng rất khó viết bởi vì ngắn. Tôi phải tính toán chi li từng câu chữ.

Truyền cảm hứng cho nhân vật là một thế mạnh của tôi. Cụ thể, tôi đã rất tâm đắc khi tạo cảm xúc cho nhân vật uống có trách nhiệm – MC Đức Hải. Anh ấy rất phù hợp với ý nghĩa chương trình này.

- Sắp tới anh có kế hoạch gì mới không?

- Sẽ vừa là tác giả, vừa là đạo diễn cho một phim truyền hình, cho phép tôi giữ bí mật tên phim nhé. Về tương lai xa hơn, tôi ấp ủ một ngày có thể hoàn tất vở nhạc kịch trên một sân khấu lớn.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công với những dự định mới!