“Fast & Furious 7” cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất trong lịch sử

Poster 'Fast & Furious 7.'

Sau 15 ngày kể từ khi khởi chiếu, "Fast & Furious 7" đã thu về 273,7 triệu USD tại Mỹ và 735,2 triệu USD trên toàn cầu. Đây là bộ phim đạt doanh thu 1 tỷ USD nhanh nhất lịch sử.Những bom tấn như "The Avengers," "Avatar" hay "Harry Potter and the Deathly Hallows 2" đều phải mất 19 ngày. Tổng cộng, bảy tập phim "Fast & Furious" đã mang về cho hãng Universal tới 3,3 tỷ USD.

Dù cho có những loạt phim ăn khách như "Jurrasic Park," "Bourne" hay "Despicable Me" song đây mới là lần đầu tiên Universal có một bộ phim ăn khách đến như vậy.



Đây là bộ phim thứ 20 trong "Câu lạc bộ tỷ đô", với "Avatar" ở vị trí số một (2,79 tỷ USD) và "Titanic" xếp ngay sau với 2,19 tỷ USD. Bộ phim gần nhất đạt doanh thu 1 tỷ USD là "Transformers: Age of Extinction" của hãng Paramount.



Do James Wan đạo diễn, "Fast & Furious 7" là bộ phim hành động quy tụ những siêu sao như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham và là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của tài tử quá cố Paul Walker.



"Fast & Furious 7" là bộ phim mở màn thành công nhất trong tháng Tư, đồng thời là phim lập kỷ lục doanh thu cuối tuần tại 29 thị trường. Tại Việt Nam, bom tấn này đã có doanh thu trên 109 tỷ đồng (khoảng 5,1 triệu USD) và 1,25 triệu lượt khán giả tới rạp chỉ sau 12 ngày. Với thành tích này, bộ phim đã vượt qua "Để Mai Tính 2" để trở thành phim ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé tại Việt Nam.



Giám đốc phát hành nội địa của hãng Universal là ông Nick Carpou cho biết: "Chúng tôi rất tự hào về những gì 'Fast & Furious' đã làm được. Đoàn làm phim, toàn bộ thành viên của Universal và đại gia đình 'Fast & Furious' xứng đáng được ghi nhận với những đóng góp không ngừng nghỉ để giúp bộ phim thành công rực rỡ. Chúng tôi muốn tiếp tục được chứng kiến bộ phim đến với khán giả trong vài tuần tới."/.