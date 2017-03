Gần 30 tấn đạo cụ cho đêm nhạc tại Nghệ An

(PL)- Gần 30 tấn đạo cụ đã được chuyển đến Nghệ An cho chương trình Khát vọng trẻ 10 với chủ đề “Niềm tin dâng Bác” diễn ra vào 20 giờ ngày 9-10 tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và Đài PT-TH Nghệ An.

Đây là chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2016) do báo Thanh Niên tổ chức. Không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, những người thực hiện còn mong muốn gửi đến khán giả trực tiếp lẫn người xem cả nước một chương trình truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khát vọng trẻ 10 đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của hơn 100 nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đức Tuấn, Ánh Tuyết, Phương Thanh…; các diễn viên Đoàn Xiếc TP.HCM, vũ đoàn ABC, HBSO; các nghệ nhân của Trung tâm Bảo tồn dân ca ví giặm Nghệ An, đội văn nghệ sinh viên Trường ĐH Vinh… Chương trình được dẫn dắt bởi MC Quỳnh Hương - Quý Bình. TRANG DƯƠNG