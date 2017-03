Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 bị đưa tin sai sự thật

(PL)- Thông tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ (Tổng cục An ninh) cho biết cơ quan này đã ban hành Công văn số 174/ TB-A83C3 ngày 14-4 thông báo chính thức kết quả xử lý vụ việc đưa tin sai sự thật về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 3-2013 được tổ chức tại TP Hội An, Quảng Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 15-3-2013 đến 21-6-2013 đã thành công, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến du khách, bạn bè quốc tế. Cũng theo công văn, sau khi cuộc thi kết thúc đã xuất hiện bài viết, thông tin trên báo chí và mạng Internet phản ánh sai sự thật về cuộc thi. Ngay sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ và Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh sai phạm các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm Luật Báo chí và có dấu hiệu phạm tội theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Công văn nêu rõ: Vụ việc đã xảy ra sau hơn một năm kể từ khi sự kiện kết thúc, hậu quả mức độ ảnh hưởng giảm, đồng thời những người liên quan thành khẩn khai báo, kiểm điểm. Cơ quan công an xét thấy chưa đến mức truy cứu hình sự, tuy nhiên cần phải xử lý hành chính để răn đe, tránh lặp lại trường hợp như trên. Hiện Tổng cục An ninh II đã có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm đối với một số phóng viên, biên tập viên của một số báo liên quan. ĐẶNG TRUNG