Hoài Linh kể tật ngáy to của Chí Tài

Liveshow Chí Tài - Những cuộc tình... nghiệt ngã sẽ diễn ra hai đêm diễn tại sân khấu Trống Đồng (ngày 22-12) và nhà hát Hoà Bình (ngày 24-12). Liveshow sẽ do diễn viên hài Trường Giang viết kịch bản dựa trên những chuyện tình có thực của Chí Tài. Tham gia live show có nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng như: Hoài Linh, Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật,Trấn Thành, Trường Giang, Kiều Minh Tu; cùng các ca sĩ Tóc Tiên, Hoài Lâm, Tố My, vũ đoàn ABC, ABC KID, ban nhạc Đồng Dao…Liveshow do đạo diễn Đức Thịnh dàn dựng, đạo diễn Trần Ngọc Giàu làm cố vấn.