Hoài Linh nhập viện cấp cứu, tạm hoãn liveshow

Nghệ sĩ Hoài Linh lúc nhập viện ngày 8-1

Cát Phượng cho biết nghệ sĩ Hoài Linh bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và tiêu ra máu, sốt cao mê man. Bác sĩ yêu cầu Hoài Linh cần nghỉ ngơi một tuần.

Vì vậy liveshow “Chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết” của danh hài Hoài Linh với lịch diễn vào tối 12-1 tại sân khấu Trống Đồng và tối 14-1 tại Nhà hát Hòa Bình phải tạm hoãn cho đến khi Hoài Linh khỏe hẳn. Khán giả đã mua vé sẽ được hoàn tiền vé.

Được biết nhiều ngày qua Hoài Linh và các nghệ sĩ tham gia liveshow của mình như Chí Tài, Thanh Hằng, Cát Phượng, Hữu Quốc, Trường Giang, Hoài Lâm, Khởi My, Thanh Duy idol… đã tích cực tập luyện liveshow này ở sân khấu Trống Đồng.

Liveshow Hoài Linh: Chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết do nghệ sĩ Cát Phượng viết kịch bản cùng nghệ sĩ Vũ Thanh. Cát Phượng cũng đảm nhiệm luôn vai trò đạo diễn kiêm nhà tổ chức chương trình.

Tham gia liveshow của nghệ sĩ Hoài Linh có các nghệ sĩ hài: Chí Tài, Trường Giang, Cát Phượng, Vũ Thanh, Kiều Minh Tuấn, Đại Nhân; các nghệ sĩ Thanh Hằng, Hữu Quốc, Hữu Bình, Dũng Đinh; các ca sĩ: Phương Thanh, Nguyên Lộc, Hoài Lâm, Khởi My, Thanh Duy idol... và nghệ sĩ chú lùn thật sự Xuân Tiến.

Hoài Linh sẽ vào vai ông Bốn kể chuyện đời xưa cho trẻ con nghe với câu chuyện kỳ lạ về một chú lùn do Xuân Tiến vào vai và bảy nàng Bạch Tuyết do Khởi My và các nghệ sĩ nam giả như Chí Tài, Kiều Minh Tuấn, Hoài Lâm, Thanh Duy… giả trang. Riêng Hoài Linh vào vai mụ phù thủy trong câu chuyện.

Hình ảnh Hoài Linh và các nghệ sĩ tập tuồng cho liveshow Chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết ngày 6-1 tại sân khấu Trống Đồng:



Nghệ sĩ - bà bầu Cát Phượng cúng heo quay tập tuồng liveshow Hoài Linh Chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết.



Hoài Linh, Cát Phượng tập tuồng ngày 6-1.



Thanh Duy idol, Cát Phượng, Chí Tài.



Xuân Tiến, Đại Nhân.



Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.



Hai ca sĩ ngôi sao tuổi teen Thanh Duy idol và Khởi My.