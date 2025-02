'Đèn âm hồn' chính thức cán mốc 100 tỉ dù vướng nhiều ồn ào về nội dung 18/02/2025 14:08

Theo thông tin từ Nhà sản xuất (NSX), Phim Đèn âm hồn của đạo diễn Hoàng Nam đã chính thức cán mốc 100 tỉ sau 11 ngày công chiếu.

Với thành tích cán mốc trăm tỉ, Đèn âm hồn chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỉ của thị trường phim Việt. Như vậy, trong 5 phim Việt ra rạp đầu 2025, có 3 phim vượt mốc 100 tỉ đồng gồm Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Đèn âm hồn.

Đạo diễn Hoàng Nam và dàn diễn viên giao lưu với khán giả

Dù lập nên cột mốc thành tích ấn tượng, nhưng phim đầu tay đạo diễn Hoàng Nam vẫn là chủ đề tranh luận trên các diễn đàn bàn luận về phim. Có một số ý kiến cho rằng kịch bản Đèn âm hồn rời rạc, không liên kết và diễn viên chính không nhận được đánh giá cao.

Bên cạnh tranh cãi, phát ngôn của đạo diễn Hoàng Nam từ việc phủ nhận Đèn âm hồn là phim đạo nhái đến việc nam đạo diễn tiết lộ có người đe dọa không được ra rạp dịp Tết cũng thu hút sự chú ý của dư luận.



Gần đây nhất đạo diễn Hoàng Nam lên tiếng tố phim mình bị đối thủ mua bài để "truyền thông bẩn". Dù chưa rõ thực hư nhưng những vấn đề này vẫn liên tục được fan phim Việt chia sẻ bàn luận.

Trước đó, ông Nguyễn Cao Tùng, NSX phim Đèn âm hồn đã có buổi nói chuyện trực tuyến về chuyện tiếp thị phát hành, đầu tư sản xuất phim để giải mã cho thành công phòng vé của phim.

NSX Nguyễn Cao Tùng có nhiều năm kinh nghiệm, đứng sau nhiều phim ăn khách như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Cô gái đến từ hôm qua".

NSX Nguyễn Cao Tùng cho biết anh tiếp cận với dự án Đèn âm hồn khá gấp, khi chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa phim bấm máy.

Về kỹ xảo của phim, NSX Nguyễn Cao Tùng chia sẻ lúc quay xảy ra tai nạn là diễn viên quăng đèn dầu sai vị trí khiến dầu cháy lan mái tranh rất nhanh.

Theo kinh nghiệm của NSX Nguyễn Cao Tùng, có 3 yếu tố đóng góp vào thành bại của một phim. Trong đó, 50% do chất lượng phim, 30% do marketing và 20% do phát hành.

NSX Nguyễn Cao Tùng nhận định Đèn âm hồn may mắn có "điểm rơi" phát hành tốt, thể loại cũng khác với 3 phim Tết như: Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Yêu nhầm bạn thân. Đồng thời phim không phải đối đầu với phim ngoại nào.

Về phần Marketing, NSX Nguyễn Cao Tùng cho biết việc phim tạo viral tranh luận trái chiều về nhiều chủ đề, thể loại hay diễn xuất của nam chính Phú Thịnh cũng là yếu tố góp phần giúp phim ăn khách.

Nói về diễn viên Phú Thịnh, NSX Nguyễn Cao Tùng cho biết mình không hài lòng diễn xuất của Phú Thịnh và rất nhiều lần yêu cầu đạo diễn Hoàng Nam cho lồng tiếng nhưng đạo diễn không đồng ý.

Diễn viên Phú Thịnh trong một phân đoạn trên phim.

"Ý đồ của Hoàng Nam là xây dựng nhân vật một người chồng gây phản cảm. Có câu Too bad to be good trong trường hợp này, nghĩa là nhiều lúc diễn viên diễn tệ đến mức người xem thấy buồn cười và chấp nhận luôn" - NSX Nguyễn Cao Tùng cho hay.