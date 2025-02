Diễn viên Tuấn Mõ trong 'Đèn âm hồn': 'Tôi không sợ bị chê một màu' 10/02/2025 14:40

Đèn âm hồn phim điện ảnh đầu tay của của đạo diễn Hoàng Nam ra rạp vào ngày 7-2 (mùng 10 tháng Giêng). Sau 3 ngày chính thức ra rạp phim đã cán mốc 47 tỉ đồng.

Đèn âm hồn cũng là phim kinh dị hiếm hoi ra rạp Tết trong nhiều năm qua.

Ngay từ khi ra mắt, dàn diễn viên của Đèn âm hồn được đánh giá không có quá nhiều ngôi sao phòng vé. Đa phần là các gương mặt mới hay các diễn viên bước ra từ phim truyền hình VTV, trong đó phải kể đến diễn viên trẻ Tuấn Mõ.

Hình ảnh Tuấn Mõ trong vai cậu Hường của Đèn âm hồn.

Tuấn Mõ (tên thật là Phạm Tuấn Anh) gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim giờ vàng của VTV như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo, Biệt dược đen… và Đèn âm hồn là dự án đánh dấu lần đầu tiên Tuấn Mõ đến với điện ảnh.

Dù là một vai diễn ngắn nhưng nhân vật cậu Hường duyên dáng, tự nhiên và hài hước của của Tuấn Mõ đã nhanh chóng được khán giả đón nhận, dành nhiều lời khen.

PLO đã có cuộc trò chuyện với Tuấn Mõ để nghe anh kể về lần đầu tiên cũng như vai diễn của mình trong Đèn âm hồn.

Vai diễn điện ảnh đầu tay

. Phóng viên: Từng ghi dấu ấn với vai Bát trong phim truyền hình "Cuộc đời vẫn đẹp sao", vậy khi vào vai cậu Hường trong "Đèn âm hồn" có khiến anh gặp trở ngại?

+ Diễn viên Tuấn Mõ: Vai này so với vai Bát trong Cuộc đời vẫn đời vẫn đẹp sao có một điểm chung. Ngôn từ của vai Bát mang hơi hướng hiện đại, nhưng vì là một người không được ăn học thì văn phong của nhân vật này không được phong phú.

Vai cậu Hường, cách thoại, đài từ của nhân vật cũng không được phong phú vì nó là thời phong kiến. Thậm chí, tôi cũng có tìm hiểu nhưng lại bị hạn chế bởi vì thời điểm bối cảnh Đèn âm hồn diễn ra ở thời rất lâu, vì vậy bản thân tôi chưa hoàn thiện về đài từ, văn phong của những người ngày xưa.

Tôi cũng cảm nhận được bản thân quen với cách thoại không được nhiều ngôn từ phong phú nên nó cũng đỡ đi được một phần để mình có thể chuyển từ vai Bát sang vai cậu Hường này.

Cậu Hường phim Đèn âm hồn và Bát phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

. Trong "Đèn âm hồn", anh chia sẻ về việc để bát hương trên bàn thờ sao cho phù hợp, tục thờ cúng như thế nào. Hẳn anh cũng tìm hiểu rất nhiều trước khi tham gia phim?

+ Thực sự tôi tìm hiểu, đọc rất nhiều về việc thờ, cúng mời gia tiên về… nên nói chung là "tâm linh thì không đùa được" nên phải đọc, hỏi nhiều mới có thể chia sẻ.

. Vai cậu Hường của Tuấn Mõ dù gây chú ý nhưng cảnh quay lại hơi ngắn thì anh có tiếc không?

+ Thật sự đây không phải là vai diễn đầu tiên bản thân tôi bị kết thúc sớm như vậy. Có rất nhiều dự án trước đó đã "đi" rất sớm, thậm chí trong phim truyền hình Biệt dược đen đến bây giờ mọi người vẫn trêu là đi ngay từ tập đầu tiên phim chiếu.

Là một diễn viên, mình phải duy trì, tôn trọng cách kể chuyện của đạo diễn nên tôi nghĩ nếu những “ra đi” sớm nó tốt cho tổng thể thì mình nên "ra đi".

. Vậy với Tuấn Mõ, trong suốt quá trình tham gia quay phim, điều anh tiếc nuối nhất là gì?

+ Điều tôi tiếc nhất là mình không có thời gian để sửa đổi nếu diễn chưa tốt cũng như sáng tạo thêm cho vai diễn. Vì khi ra set quay, do ảnh hưởng của thời tiết (phim quay chủ yếu ở phía Bắc và rơi vào thời điểm bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi) nên lịch trình và tiến độ bị đảo lộn, thay đổi rất nhiều, các diễn viên ít có cơ hội quay đi quay lại để chọn ra nét diễn hay cảnh quay ưng ý.

. Sau vai diễn trong "Đèn âm hồn" liệu diễn viên Tuấn Mõ có theo đuổi hẳn với điện ảnh?

+ Tôi cũng rất hi vọng bản thân sẽ được chạm ngõ điện ảnh với nhiều dạng vai và có thể làm việc với anh chị diễn viên tại khu vực TP.HCM nhiều hơn. Vì hiện tại tôi chủ yếu làm việc ở khu vực Hà Nội. Hi vọng nếu may mắn tôi sẽ được lọt vào mắt đạo diễn trong TP.HCM và được khán giả yêu thương.

Tất nhiên bản thân tôi cũng cố gắng tham gia phim điện ảnh lẫn truyền hình để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Với Tuấn Mõ, không quan trọng được làm bao nhiêu dự án mà diễn xuất là một hành trình, một sân chơi, nơi đó tôi có thể được gặp gỡ, giao lưu với những anh, chị, em diễn viên mà trước đây chỉ mong muốn được gặp một lần ngoài đời.

Không sợ mình bị một màu

. Tham gia đã khá nhiều dự án phim truyền hình và đến hiện tại là phim điện ảnh "Đèn âm hồn" nhưng đều là vai hài hước, diễn viên Tuấn Mõ có lo lắng mình bị một màu?

+ Thực sự có khá nhiều người đề cập với tôi về vấn đề này. Nhưng với tôi, tôi có hơi hướng để có thể tự giữ sự kiên định của bản thân trong phong cách diễn xuất.

Ít nhất là bản thân hãy cứ làm tốt những dạng vai như thế ở thời điểm hiện tại với ngoại hình, lứa tuổi như thế này. Tôi nghĩ bản thân cần phải học hỏi liên tục, trau dồi nhiều hơn nữa để có vốn sống, tập luyện nhiều hơn trong diễn xuất để bản thân có thể biến hoá được nhiều dạng vai hơn. Bây giờ nhảy sang một dạng vai khác, tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Những chia sẻ về phong tục thờ cúng

. Đóng một vai ra đi khá sớm như vậy trong "Đèn âm hồn", diễn viên Tuấn Mõ có nghĩ về câu chuyện doanh thu của phim?

+ Với bản thân Tuấn Mõ, khi làm phim ai cũng kỳ vọng về doanh thu cả vì nó cũng là một câu trả lời cho việc chất lượng phim có ổn không? Tôi nghĩ doanh thu càng cao thì càng nhiều người biết đến phim càng nhiều chứ chưa nói về castxe hay gì đó.

Ít nhất mọi người đã ủng hộ và cảm nhận được công sức của tất cả diễn viên. Đây là một sự ghi nhận, yêu quý và điều đó quan trọng hơn cả doanh thu.

. Xuất thân từ một bloger, rồi đến đóng phim truyền hình rồi đến vai diễn điện ảnh đầu tay. Vậy điều khiến diễn viên Tuấn Mõ tâm đắc trong hành trình đó?

+ Đi một chặng đường dài như vậy, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Mỗi một lần tham gia phim thì tôi lại được va chạm với rất nhiều người, được học hỏi nhiều điều về văn hoá từ mọi vùng miền khác nhau, vốn sống, kinh nghiệm của họ mà nếu tự trải nghiệm thì mình phải tốn rất nhiều thời gian để có thể tiếp thu.

Cảnh quay của Tuấn Mõ trong Đèn âm hồn

. Sau Đèn âm hồn, kế hoạch trong năm 2025 của diễn viên Tuấn Mõ như thế nào?

+ Bản thân tôi thường có suy nghĩ riêng của mình về những dự án bản thân sắp tham gia hay ấp ủ. Tuy nhiên, tôi sẽ ít chia sẻ về câu chuyện này bởi tôi thấy nên để khán giả bất ngờ cũng như tôi nghĩ bản thân phải làm được trước khi thông báo ra truyền thông, khán giả. Nếu như nó chỉ là lời nói hay lời hứa hẹn thì sẽ rất ngại vì không thực hiện được giống như phản bội chính mình.

. Cảm ơn anh!