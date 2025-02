Nữ diễn viên Kim Sae Ron trầm cảm nặng trước khi qua đời ở tuổi 25 17/02/2025 12:28

Thông tin Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng hôm 16-2 khiến truyền thông xứ Hàn và cộng đồng mạng tại Việt Nam xôn xao.

Theo trang Allkpop, báo cáo của cảnh sát ghi nhận đã phát hiện Kim Sae Ron mất tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul, vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày và người đầu tiên phát hiện ra cô được cho là một người bạn.

Việc cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, cơ hội cống hiến cho nghệ thuật vẫn còn nhiều khiến khán giả không khỏi xót xa.

Nữ diễn viên Kim Sae Ron (2000-2025).

Trụ cột chính trong gia đình

Kim Sae Ron sinh năm 2000. Cô bắt đầu chạm ngõ điện ảnh vào năm 2009 qua phim A brand new life (Một cuộc sống mới), khi đó nữ diễn viên vừa tròn 9 tuổi.

Với vẻ ngoài đáng yêu, vai diễn nhanh chóng giúp cho Kim Sae Ron được khán giả yêu mến và nhận về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Buil Film Awards lần thứ 19.

Nối tiếp thành công, năm 2010, vai diễn chính trong phim điện ảnh The man from nowhere (Người vô danh tính) tiếp tục giúp Kim Sae Ron nhận được đề cử Baeksang, trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất tại Hàn nhận được đề cử này.

Sau đó, Kim Sae Ron tham gia phim truyền hình với các vai phụ trong các phim: Can you hear my heart?, Fashion king, I need romance 2012... và chính thức có vai chính đầu tay trong Hi! School love on (năm 2014).

Trên màn, nữ diễn viên được đánh giá là thần đồng diễn xuất, ngoài đời thực, cuộc đời Kim Sae Ron lại gặp rất nhiều trắc trở. Lý do cô tới với diễn xuất cũng không phải vì niềm đam mê được biểu diễn mà bởi phải gồng gánh kinh tế gia đình.

Để chia sẻ gánh nặng gia đình với mẹ, Kim Sae Ron đã quyết định dấn thân vào giới giải trí khi mới 9 tuổi. Những bộ phim đầu tiên của nữ diễn viên đều là đề tài kinh dị. Trong những bộ phim này, đạo diễn yêu cầu Kim Sae Ron phải cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc tuyệt vọng và tan vỡ. Nhờ diễn xuất thiên phú, nữ diễn viên được khen ngợi và biết tới nhiều hơn.

Tuy nhiên, sự thành công từ sớm luôn phải đánh đổi bằng việc đánh mất tuổi thơ. Trong khi những đứa trẻ khác được nhõng nhẽo và không cần trưởng thành quá sớm, Kim Sae Ron phải đóng phim khi đang sốt cao tới 40 độ, trong thời tiết khắc nghiệt âm 27 độ.

Không những vậy, Kim Sae Ron còn phải chăm sóc người mẹ bị trầm cảm và hai em nhỏ.

Kim Sae Ron kể chuyện bị bắt nạt tại trường học trong chương trình Knowing Bros của đài JTBC.

Thành danh từ sớm cũng là nguyên nhân khiến Kim Sae Ron bị bắt nạt tại trường học. Trong chương trình Knowing Bros của đài JTBC (Hàn Quốc), nữ diễn viên chia sẻ bị bạn bè tẩy chay, vứt giày đi khiến cô phải đi chân trần trên nền đất lạnh cóng về nhà. Khi Kim Sae Ron tổ chức tiệc sinh nhật không người bạn nào đến tham dự tạo nên sự tổn thương sâu sắc cho nữ diễn viên.

Có thể nói, đằng sau hào quang diễn viên, Kim Sae Ron có cuộc sống cô độc và cơ cực từ khi còn nhỏ.

Trầm cảm nặng sau ồn ào, sự nghiệp lao dốc

Được xem là thần đồng diễn xuất của màn ảnh Hàn với học vấn cao, những tưởng Kim Sae Ron sẽ có bước đi thuận lợi trong sự nghiệp, thế nhưng ồn ào về lái xe khi say xỉn và cố gắng trốn khỏi hiện trường (năm 2022) đã khiến nữ diễn viên đánh mất tất cả.

Vào thời điểm đó, vụ tai nạn làm hư máy biến áp khiến cho cả khu vực bị mất điện hơn 4 giờ, đèn giao thông ngừng hoạt động khiến xe cộ ùn tắc nghiêm trọng.

Nữ diễn viên Kim Sae Ron trong phiên tòa diễn ra sáng 5-4-2022 tại Tòa án quận trung tâm Seoul.

Theo truyền thông Hàn, sau vụ bê bối lái xe vào tháng 5-2022, Kim Sae Ron bị phạt 20 triệu won, rơi vào khủng hoảng tài chính khi phải chi trả tiền bồi thường cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, phí sửa chữa thiết bị điện áp và cả khoản phạt vi phạm hợp đồng với công ty quản lý.

Không chỉ vậy, Kim Sae Ron đã phải chống chọi với trầm cảm nghiêm trọng. Nữ diễn viên từng làm thêm tại một quán cà phê gần khu vực Yaksu-dong, Seoul, làm việc từ sáng đến khi mặt trời lặn.

Người thân từng khuyên Kim Sae Ron dừng công việc này vì lo ngại cô về nhà một mình vào buổi tối sẽ nguy hiểm. Ngoài ra, nữ diễn viên còn dạy diễn xuất cho các diễn viên trẻ để kiếm thêm thu nhập, nhưng số tiền này không đủ để trang trải các khoản nợ lớn.

Kim Sae Ron từng bị trầm cảm nặng.

Người thân của Kim Sae Ron chia sẻ: "Kim Sae Ron bị trầm cảm rất nặng, khiến mọi người xung quanh lo lắng. Dù vậy, cô ấy vẫn giữ ý chí mạnh mẽ để quay lại công việc diễn xuất và chủ động điều trị bệnh trầm cảm.

Nhưng sức ép từ dư luận quá khắc nghiệt và nỗi đau trong lòng đâu thể dễ dàng chữa lành. Chúng tôi cũng bế tắc vì không thể công khai tình trạng của cô ấy với công chúng".

Năm 2024, Kim Sae Ron từng cố gắng trở lại với sân khấu kịch Dongchimi vào tháng 5, nhưng phải dừng lại vì lý do sức khỏe. Đến tháng 11, cô hoàn tất vai diễn trong phim điện ảnh Guitar Man.

Tháng 4-2024, nữ diễn viên từng đăng story với nội dung: "Tôi đang ở trong khoảng thời gian khó khăn, các người không thể ngừng làm điều đó sao? Điều tôi thực sự muốn nói trong những ngày này là... tôi khổ quá mà". Đây được xem như một tín hiệu cầu cứu của nữ diễn viên.

Lần cuối cùng Kim Sae Ron xuất hiện trên mạng xã hội là khoảng 4 tuần trước khi qua đời, chỉ đăng ảnh bản thân mà không có bất cứ chia sẻ nào.

Sự ra đi của Kim Sae Ron ở tuổi 25 để lại nhiều tiếc nuối. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về mặt tối của showbiz - nơi áp lực danh tiếng, dư luận và kỳ vọng có thể tước đi niềm vui sống, thậm chí là mạng sống của một người.