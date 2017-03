Hơn 30.000 sinh viên Hà Nội cuồng nhiệt với Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên

Hà Nội cũng là điểm diễn cuối cùng của chuỗi hành trình Ngày hội xanh trên cả nước sau khi đi qua năm tỉnh, thành: TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng và Vinh.

Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên đã rất bất ngờ bởi sự cuồng nhiệt máu lửa của 30.000 sinh viên. Và với hai ca sĩ này thì đêm diễn ở Hà Nội cũng là đêm diễn có lượng khán giả đông nhất trong sự nghiệp ca hát của họ.

Năm nay, chuỗi sự kiện Ngày hội xanh đã tự phá kỷ lục lập ra trong năm ngoái. Được đánh giá là sự kiện giải trí, nghệ thuật lớn nhất dành cho sinh viên với sự đầu tư nghiêm túc từ nội dung đến trang thiết bị tổ chức, sân khấu chương trình, các đêm diễn luôn thu hút từ hơn 20.000 lượt sinh viên tới giao lưu, thưởng thức. Chuỗi chương trình Ngày hội xanh do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân - em gái của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn. Suốt hành trình của Ngày hội xanh ngoài sự thành công đến từ các tên tuổi như Sơn Tùng M-TP hay Tóc Tiên thì chính phần dàn dựng của Thanh Nhân và các màn nhạc EDM của bạn trai cô - DJ Wang Trần đã góp phần lớn cho thành công chương trình.

Dự kiến Ngày hội xanh 2016 sẽ tiếp tục đến với sinh viên với quy mô hoành tráng hơn.



Sau phần nhảy mở màn Dumb Dumb - Like Ooh Aah của nhóm ST.319, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa phùn khiến Bảo Uyên, một trong những gương mặt tạo dấu ấn tại cuộc thi The Voice 2015 vừa bối rối vừa phấn khích khi thể hiện ca khúc Soái ca. (Ảnh do BTC cung cấp)



DJ Wang Trần cùng những thành viên đến từ DMC Saigon của anh làm khán giả cuồng nhiệt hơn. (Ảnh do BTC cung cấp)

Khi Tóc Tiên xuất hiện với trang phục áo choàng đậm sắc màu Noel, giọng ca này muốn mang đến một không gian Giáng sinh muộn dành tặng khán giả sinh viên Bách khoa Hà Nội khi lần đầu tiên đến trình diễn tại đây. Cô trình diễn liên tục các ca khúc: Angel, Ngày mai, I’m In Love và giao lưu cùng khán giả. (Ảnh do BTC cung cấp)

Sau Tóc Tiên, lực lượng bảo vệ đêm diễn phải chống đỡ cực kỳ vất vả trước phần xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Dù đang chuẩn bị cho đêm thứ hai của liveshow đầu tiên M-TP: Ambition tại Hà Nội nhưng Sơn Tùng vẫn không ngần ngại hết mình cùng các bạn trẻ Hà Nội. (Ảnh do BTC cung cấp)



Đây cũng là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP diễn trước các bạn sinh viên Hà Nội tại khuôn viên Trường ĐH Bách khoa, Sơn Tùng không giấu nổi sự phấn khích nên dù phải liên tục gián đoạn chương trình để kêu gọi sự bình tĩnh của khán giả nhưng dường như trong đêm diễn này Sơn Tùng M-TP diễn sung gấp đôi, gấp ba so với các show diễn trước với hàng loạt ca khúc: Buông đôi tay nhau ra, Không phải dạng vừa đâu, Em của ngày hôm qua… (Ảnh do BTC cung cấp)