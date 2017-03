Johnny Depp: Kẻ nổi loạn thành ngôi sao hạng A

Ngày 12-7 vừa qua, bộ phim The Lone Ranger (Kỵ sĩ cô độc) do diễn viên Johnny Depp thủ vai chính đã ra rạp Việt. Với vai chiến binh da đỏ, Tonto đã đánh dấu sự trở lại hình ảnh một anh chàng điên, tửng đúng kiểu mà khán giả nghĩ tới khi nói về Johnny Depp.

Johnny Depp hiện là gương mặt diễn viên có cát sê cao bậc nhất ở Hollywood, được xếp vào hàng ngũ những diễn viên thành công nhất thời đại mình. Anh từng nhận mức thù lao lên đến 50 triệu USD cho vai diễn trong phim Alice in Wonderland. Thế nhưng ít ai biết đằng sau hào quang ngôi sao hạng A của Hollywood, Johnny Depp từng là một kẻ nổi loạn.

Nghiện ngập và ngược đãi bản thân

Johnny Depp mang trong mình dòng máu Đức, Cherokee và Ireland. Chỉ riêng về nguồn gốc gia đình, Depp đã không ít lần tự trêu đùa. Còn với nguồn gốc tên họ mình thì anh cho rằng trong tiếng Đức nó nghĩa là “đồ ngốc”.

Ngay từ nhỏ, Depp đã nghiện ma túy và rượu bia. Gia đình Depp sống nay đây mai đó cho đến năm anh 15 tuổi thì cha mẹ ly dị. Chính sự căng thẳng từ gia đình, bản thân thiếu tự tin, Depp đã rơi vào hội chứng tự ngược đãi bản thân (self-harm).

Chỉ có Depp diễn xuất thì Tonto trong The Lone Ranger mới có cảnh nói chuyện với ngựa. Ảnh: MSD

Khoảng một năm sau khi cha mẹ ly dị, Depp đã bỏ học để theo nghiệp chơi nhạc rock cùng ban nhạc The Kids, sau đổi tên là ban nhạc Six Gun Method. Sau một thời gian nhóm nhạc này tan rã, Depp tiếp tục gia nhập nhóm nhạc Rock Coty Angels.

Trong thời gian chơi nhạc, anh đã có cuộc hôn nhân đầu tiên vào năm 20 tuổi với nghệ sĩ trang điểm Lori Anne Allisono. Sau khi lấy vợ, Depp mới bắt đầu đi làm nhân viên bán bút bi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trong một lần tới Los Angeles cùng vợ, anh đã gặp gỡ Nicolas Cage, người đưa ra lời khuyên anh nên chuyển sang nghiệp diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của Depp là trong bộ phim kinh dị kinh phí thấp A Nightmare on Elm Street (1984).

Những vai diễn đo ni đóng giày để đời

Ba năm sau vai diễn đầu tiên, Johnny Depp bắt đầu đạt được thành công nhất định với vai cảnh sát Tom Hanson trong sê ri phim truyền hình 21 Jump Street. Tới năm 1990, anh chính thức được công nhận là nam diễn viên được săn lùng tại Hollywood với bộ phim nổi tiếng của Tim Burton Edward Scissorhands.

Kể từ đó, Depp bắt đầu xu hướng chọn đóng những nhân vật bí ẩn, tối tăm trên màn ảnh. Các tác phẩm nổi tiếng thời kỳ đầu có thể kể đến Donnie Brasco (1997); Fear and Loathing in Las Vegas; The Astronaut’s Wife; Ed Wood, Sleepy Hollow, Corpse Bride…

Dù tham gia nhiều phim và thành danh sau bộ phim Edward Scissorhands nhưng phải đến vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), Depp mới bắt đầu lọt vào hàng ngũ những diễn viên thành công nhất thời đại mình ở Hollywood lẫn thế giới. Rồi anh tiếp tục xuất hiện trong ba phần tiếp theo của loạt phim cướp biển này. Bên cạnh đó là những vai diễn trong các phim: Secret Window; Finding Neverland; The Libertine; Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street; Public Enemies; Rango; The Tourist; Alice in Wonderland; Dark Shadows… Và mới nhất là The Lone Ranger cùng các phần năm và sáu của Pirates of the Caribbean.

Chính từ tính cách hoang dại của Johnny Depp và một quá khứ bất ổn về tâm lý mà rất nhiều vai diễn gần như chỉ để dành cho anh. Vai diễn ma cà rồng trong Dark Shadows của Depp được cho là không khác biệt lắm về diễn xuất so với thuyền trưởng Jack Sparrow nhưng thực chất lại là vai diễn thể hiện được con người của Depp. Một ma cà rồng thức dậy trong bóng tối sau khi bị chôn suốt hơn hai thế kỷ. Nó tương tự như hình ảnh của Depp đến với điện ảnh sau một quá khứ tối tăm.

Sau khi tham gia bộ phim này, Depp từng chia sẻ: “Không có điều gì trên thế giới này có thể làm tôi muốn sống lại một số năm trong quãng đời tuổi trẻ của mình. Tôi từng cảm thấy trống rỗng. Tôi đã từng giận dữ và thất vọng cho đến khi tôi bắt đầu gia đình của riêng mình và đứa con đầu lòng của tôi ra đời. Trước đó, tôi đã không thực sự đánh giá cao cuộc sống theo cách tôi cần phải có nhưng may mắn thay tôi tỉnh dậy”.

Tonto lịch sử và mới mẻ Nhờ vào phong cách diễn xuất tưng tửng mà sâu sắc, khi khởi đầu dự án The Lone Ranger thì Depp hiển nhiên là gương mặt được nhớ đến cho vai Tonto. Bởi để làm nên được điều gì mới cho Tonto - một nhân vật từng trở thành biểu tượng văn hóa Mỹ suốt 80 năm qua thì quả không dễ dàng. Và để khán giả bị cuốn hút, xiêu lòng bởi nhân vật cũ thì chỉ có trông chờ vào diễn xuất bất ngờ của Depp. Chọn lựa của nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và đạo diễn Gore Verbinski để Depp vào vai Tonto vừa tôn trọng một lịch sử đã in đậm trong lòng khán giả nhưng lại vừa tạo ra được một Tonto hoàn toàn mới mẻ.

NAM THANH