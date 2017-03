Nam Em đoạt huy chương Bạc phần thi tài năng

Đây chỉ là phần thi phụ nhưng sẽ giúp Nam Em tự tin hơn để chinh phục những giải thưởng trong những phần thi còn lại tại Miss Earth 2016 (Hoa hậu Trái đất 2016).

Clip giới thiệu dự án bảo vệ môi trường của Nam Em (Nguồn: DÂN TRÍ)

Cùng ngắm hình ảnh Nam Em:

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2016 Nam Em đã đoạt được huy chương Bạc phần thi tài năng với tiết mục hát "You raise me up". Đoạt huy chương Vàng là đại diện đến từ đảo Cook trong khi thí sinh Macau nhận huy chương Đồng. Ảnh: DÂN TRÍ

Trước đó, đại diện Việt Nam - Nam Em được các chuyên gia của Missosology đưa vào danh sách top 10 những thí sinh sáng giá nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 đang diễn ra tại Philippines.

Nam Em ở vị trí thứ 8.

Nam Em diện trang phục của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn, may bằng vải voan mỏng, họa tiết những cánh bướm bay lượn tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

Bản thân Nam Em cũng được đào tạo trường lớp bài bản về thanh nhạc, từng ra sản phẩm âm nhạc và nhận được sự động viên rất lớn từ khán giả nên Nam Em rất tự tin với phần thi này của mình. Ảnh: DÂN TRÍ

Trang phục do Nguyễn Minh Công, nhà thiết kế 20 tuổi, thực hiện. Ảnh VNE

Chiếc nón của Nam Em cũng được làm thủ công. Nguyễn Minh Công đã tìm về một làng nghề truyền thống ở Vĩnh Long để học hỏi cách bện trên khung nón. Ảnh: VNE

Nam Em cũng mang theo một chiếc áo dài - vải lụa trắng in hình ảnh san hô, đàn cá - của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Ảnh VNE

Nam Em sẽ tiếp tục thi trang phục dạ hội, trình diễn bikibi, trình diễn với trang phục truyền thống trước khi bước vào đêm tranh tài chung kết 29-10. Ảnh: DÂN TRÍ

Nam Em mặc áo dài cách điệu của nhà thiết kế Thủy Nguyễn trong một buổi tiệc. Ảnh: VNE