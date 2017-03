Nam Em lần đầu thử sức với dự án phim 300 tỉ đồng

Bộ phim sẽ được thực hiện và trình chiếu liên tục trong thời gian ba năm (2017-2020) với kinh phí dự tính lên đến 300 tỉ đồng.



Nghi thức ký kết đối tác độc quyền với hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em.



Kịch bản phim được chấp bút bởi nhà báo, nhà văn Lại Văn Long và một số biên kịch nổi tiếng khác.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập báo Công An TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo chiều 17-11: "Thông qua series phim, đoàn làm phim mong muốn phản ánh chân thật và sinh động cuộc đấu tranh gian khổ với tội phạm nguy hiểm của lực lượng công an nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.



Nhà báo, nhà văn Lại Văn Long, người chấp bút kịch bản Hồ sơ lửa.

Trong cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng đó, với sự giúp sức của quần chúng nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ bằng tài năng và tấm lòng độ lượng đã cảm hóa được những đối tượng tội phạm sừng sỏ, phá được nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững trật tự, trị an cho xã hội".



Mong mọi người có thể yêu thương và cổ vũ Nam Em trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Lần đầu tiên thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, người đẹp Nam Em, tốp 8 Hoa hậu Trái đất 2016, chia sẻ: "Đây là một vai diễn mà Nam Em rất tâm đắc vì ngoài đời tôi cũng là một quân nhân. Với sự hướng dẫn của đạo diễn, êkíp làm phim, tôi hy vọng mình sẽ thể hiện thành công những cung bậc cảm xúc đa chiều của nhân vật. Mong mọi người có thể yêu thương và cổ vũ Nam Em trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh".





Bà Châu Thổ, Giám đốc Hãng phim Sena, chia sẻ hiện nay phim hình sự rất nhiều. Đây là lần đầu tiên có một tác phẩm dài 1.100 tập nói về lực lượng công an nhân dân. "Với dự án này, tôi hy vọng có cơ hội tạo nên sự khác biệt, thay đổi về diện mạo thể loại phim hình sự" - bà Châu Thổ nói.