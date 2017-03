Sài Gòn sẽ là ‘Thành phố áo dài’

Tháng 3 - Tháng của áo dài Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 3 với chủ đề “TP.HCM - TP áo dài” diễn ra từ ngày 5 đến 19-3 nhằm vận động người dân TP mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường nhằm làm nổi bật nét đẹp và giá trị sử dụng của áo dài, từ đó tạo nên sức hút cho du lịch TP.HCM. Các hoạt động chính của lễ hội gồm: - Tổ chức hành trình “TP áo dài - TP tôi yêu” với hình thức diễu hành áo dài trên xe đạp trong các ngày 6, 13 và 20-3. - Triển lãm ảnh “Áo dài qua từng thời kỳ” tại Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Công viên Chi Lăng từ ngày 5 đến 31-3. - Tổ chức hội chợ Áo dài tại Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 8 đến 13-3 với sự giảm giá may áo dài, mua vải và phụ kiện may áo dài của nhiều nhà may, nhà thiết kế, doanh nghiệp. - Hội thi “Duyên dáng áo dài”, thi ảnh - vẽ - thiết kế áo dài. Hội thi kết hoa trên áo dài, trình diễn áo dài hoa với sự tham gia của 20 nhà thiết kế quốc tế tại Windsor Plaza trong hai ngày 19 và 20-3. - Lễ khai mạc và đồng diễn áo dài với khoảng 500 người lúc 8 giờ tại Nhà văn hóa Thanh niên. - Chương trình thời trang “Áo dài - Vẻ đẹp bất tận” lúc 18 giờ 30 ngày 8-3-2016. _____________________________

Chiếc áo dài đang có những biến đổi, phá cách, gia giảm để phù hợp với các hoạt động của đời sống hôm nay. Lan Khuê nhận thấy rằng không khó lắm để mặc áo dài trong các sinh hoạt cuộc sống. Lan Khuê luôn có ý thức lựa chọn áo dài ưu tiên trong các hoạt động, công việc hằng ngày của mình. Hoa khôi Áo dài Việt Nam LAN KHUÊ