Sao mai điểm hẹn thêm giải thưởng vào giờ chót?

Trước đêm gala công bố kết quả, trao giải cuộc thi Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010, một số thay đổi về giải thưởng sẽ có thêm một giải thưởng triển vọng thứ hai, bất ngờ bị rò rỉ khiến dư luận càng thêm thắc mắc về sự minh bạch ở sân chơi này. Theo thông lệ hằng năm, SMĐH chỉ có một giải triển vọng. Năm nay, ngay từ đầu giải, khi công bố thể lệ cuộc thi, ban tổ chức không có thông tin gì về việc này, công chúng và giới truyền thông cũng đinh ninh như năm cũ.

Mới bàn hay đã có từ đầu?

Trong đêm gala 9 (26-12), khán giả thường xuyên theo dõi SMĐH đã thực sự bất ngờ khi biết thí sinh Hà Hoài Thu bị các thành viên hội đồng nghệ thuật (HĐNT) thẳng tay đánh rớt dù đó là lần đầu tiên cô rơi vào nhóm nguy hiểm. Trước đó, Thu được xem là ứng viên nặng ký cho giải khán giả bình chọn nhờ giữ được số tin nhắn ổn định qua từng tuần, bất chấp lỗi kỹ thuật của tổng đài ảnh hưởng đến nhiều thí sinh. Ngay sau đó có tin cho rằng ban tổ chức sẽ thay đổi thể lệ chương trình - thêm một giải triển vọng dành cho thí sinh bất kỳ thuộc top 8 - giải thưởng này được nhiều người đồn đoán sẽ được trao cho Hà Hoài Thu.

Thí sinh Đinh Mạnh Ninh (được vào vòng sau) vui mừng ôm Hà Hoài Thu sau khi HĐNT công bố Hà Hoài Thu bị loại

Khi chúng tôi tìm hiểu việc này thì ngay trong nội bộ ban tổ chức cũng còn nhiều ý kiến không thống nhất, thậm chí trái ngược nhau. Giải đáp thắc mắc của phóng viên, ông Phạm Lê Hiếu, Giám đốc Đông Tây Promotion, đơn vị phối hợp tổ chức SMĐH, phân trần: “Việc có thêm giải triển vọng đã được họp bàn từ hơn ba tuần nay chứ không phải mới đẻ ra nhằm cứu vớt nhân vật nào đó đâu”. Ông Trịnh Lê Văn, Trưởng ban Văn nghệ VTV, Phó Ban tổ chức SMĐH, xác nhận việc thay đổi hiện vẫn chỉ đang trong vòng họp bàn chứ chưa có quyết định cuối cùng. Thế nhưng bà Huyền Thanh, Phó ban Văn nghệ VTV kiêm Phó Ban tổ chức, Tổng đạo diễn SMĐH, nhấn mạnh việc thay đổi này đã được đưa ra từ đầu cuộc thi, đã được thông tin trong buổi họp báo tại Hà Nội và mọi thí sinh đều đã biết. Giảng viên thanh nhạc Hà Thủy, chuyên gia của cuộc thi, cũng xác nhận việc sẽ có hai giải triển vọng là điều đã được thông qua từ đầu mùa giải.

Ban tổ chức chọn

Theo một số nguồn tin, giải triển vọng sẽ không do HĐNT (gồm Hồ Hoài Anh, Tuấn Khanh, Mỹ Tâm) quyết định mà do hội đồng chuyên môn là các chuyên gia tại SMĐH chọn. Thế nhưng thành phần hội đồng chuyên môn này gồm những ai thì vẫn còn là điều bí mật ngay với giới truyền thông. Bà Huyền Thanh đã trả lời một cách chung chung: “Giải là do ban tổ chức quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia”. Vì sao đã có HĐNT lại còn có thêm hội đồng chuyên môn? Vì sao danh tánh hội đồng chuyên môn này không sớm được công bố minh bạch? Những thắc mắc, nghi ngại cũ chưa giải đáp hết thì SMĐH lại có thêm thắc mắc, nghi vấn mới.

CHẤN HƯNG