Thời của đồ giả, đánh tráo giá trị

Đó là lời than thống thiết báo động nạn hàng gian hàng giả như căn bệnh trầm kha. Không chỉ hàng hóa tiêu dùng mới bị làm giả. Cả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cũng không thiếu đồ giả! Như vụ triển lãm hội họa “Những bức tranh trở về từ châu Âu” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vừa qua, với 17 bức tranh giả và mạo danh các danh họa Việt Nam thuộc thế hệ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Cụ thể, hội đồng thẩm định đã xác nhận 15/17 bức là tranh giả và hai bức còn lại là mạo danh! Và vừa rồi cả con gái cố họa sĩ Tạ Tỵ (bị mạo danh) và họa sĩ Thành Chương (có tranh bị đánh tráo tên) đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án về vụ việc này. Chưa biết sự việc sẽ được xử như thế nào, chờ hạ hồi sẽ rõ.

Trong lĩnh vực văn học, năm rồi cũng đã nổi đình đám vụ nhà thơ nữ tên tuổi Phan Huyền Thư đạo thơ của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Vụ đạo thơ ì xèo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, rồi cũng chìm vào quên lãng, trong bối cảnh có quá nhiều chuyện lùm xùm trong giới văn nghệ, đặc biệt là trong giới showbiz. Đáng chú ý nhất có lẽ là liên tiếp những nghi án “đạo”, “nhái” nhạc của ca sĩ “hotboy” Sơn Tùng M-TP. Hầu như cứ mỗi lần ra một MV là chàng ca sĩ trẻ này lại bị phát hiện là đạo nhạc hay nhái hòa âm của ca khúc nước ngoài nổi tiếng nào đó. Từ ca khúc Cơn mưa ngang qua bị nghi đạo nhạc của Namolla Family; bài Nắng ấm xa dần rất giống bài Monologue của As One; còn Em của ngày hôm qua nghe như bài Every Night của EXID... Nhưng nghi án đạo nhạc nặng nề nhất của Sơn Tùng M -TP là ca khúc Chắc ai đó sẽ về với phần beat y chang Because I miss you của ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Jung Yong Hwa. Vụ việc đã bị nhiều người, nhiều giới phản ứng đến nỗi cả Bộ VH-TT&DL cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả... đã phải vào cuộc. Cuối cùng Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu Sơn Tùng thay đổi phần beat của ca khúc này.

Điều ngạc nhiên nhất là sau bao scandal như thế mà Sơn Tùng lại được ban tổ chức giải thưởng Âm nhạc cống hiến trao giải Ca sĩ của năm! Nhiều người phản ứng không đồng tình nhưng lại có người bao che rằng “ai sáng tác thì cũng có lúc bị ảnh hưởng người này người nọ”. Thật ra người ta đã ngộ nhận. Ảnh hưởng không phải là “đạo”, là “nhái”. Nhưng Sơn Tùng đạo, nhái có hệ thống và liên tục nhưng vẫn được trao giải “âm nhạc cống hiến”. Những khán thính giả trẻ có thể vì họ không hiểu biết nhiều về nhạc, họ chạy theo thị hiếu và a dua theo các fan cuồng nhiệt nên không đáng trách. Đằng này ban giám khảo giải thưởng Âm nhạc cống hiến đều là những người có chuyên môn cao, vậy mà... Vì vậy không khó hiểu khi Sơn Tùng tỏ ra kiêu ngạo. Tại đêm chung kết Giọng hát Việt, Sơn Tùng hát với cử chỉ ngông nghênh, lời lẽ tự cao tự đại. Tôi nhớ mấy câu trong bài Sơn Tùng hát, đại khái: “...Sơn Tùng/ cái tên được săn lùng/ với phong cách điên khùng/... Tỏa sáng như sao trời/... cười nhếch mép luôn rạng ngời/ Đừng bám đuôi/ Không thôi sẽ bị đánh tơi bời...”.

Đến MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP Chúng ta không thuộc về nhau vừa phát hành đã bị dính nghi án đạo nhạc ca khúc We don’t talk anymore của cặp song ca Charlie Puth và Selena Gomez. Chính DJ Hyder Eliyev, người remix We don’t talk anymore, đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc giống nhau giữa MV của Sơn Tùng và nhạc của anh ấy. Giới chuyên môn còn nhận xét MV Chúng ta không thuộc về nhau còn giống cả MV Eureka của raper Zico và MV Sober của nhóm Big Bang...

Thật ra không chỉ Sơn Tùng mà giới showbiz Việt cũng có nhiều sao như Cao Thái Sơn, Tóc Tiên... bị dính nghi án đạo nhạc, bắt chước phong cách trình diễn và copy cả quần áo, tóc tai các ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Nhưng ít có ai liên tiếp dính nghi án đạo, nhái các ca khúc nổi tiếng nước ngoài như Sơn Tùng. Điều đáng nói, bão dư luận nghi án đạo nhạc ào ạt nhưng chàng ca sĩ trẻ này vẫn im lặng, bình chân như vại và... hốt bạc, bởi lượng người truy cập vẫn liên tục tăng! Đúng là thời của đồ giả. Thời đánh tráo giá trị.