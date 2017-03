Tuyển sinh nhảy ở 10 thành phố

(PL)- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng vũ đạo So you think you can dance (SYTYCD - Thử thách cùng bước nhảy) vừa khởi động mùa thứ tư tại TP.HCM.

Với mùa mới này, chương trình tiếp tục mở rộng khu vực tuyển sinh lên 10 TP: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Lạt, Thái Nguyên, Huế, Cà Mau và Vũng Tàu. Đây cũng là mùa đầu tiên chương trình áp dụng định dạng All Star - Vũ công ngôi sao. Theo đó kể từ tốp 10, các thí sinh còn lại sẽ được bắt cặp để tiếp tục thi đấu với 10 gương mặt trưởng thành từ chương trình ba mùa trước. Và năm nay giải thưởng của tân quán quân cũng sẽ được nâng lên thành 500 triệu đồng (ba mùa trước là 400 triệu đồng). Chương trình sẽ phát sóng trên các kênh: HTV7, VCTV1 - Giải trí TV, DRT, HN1&2, CVTV1 và YanTV. NAM THANH