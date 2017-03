Tỉ phú cuồng dâm bị chê tơi tả

Hôm 18-6 là sinh nhật của chàng tỉ phú bị ám ảnh tình dục Christian Grey - nhân vật trong bộ sách nóng bỏng 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) của nữ tác giả E.L. James. Nhân dịp này, E.L. James cho phát hành tập thứ 4 với tựa đề Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian, gọi tắt là Grey.

Khiến bạn đọc phát cuồng chờ đợi

Vẫn giữ lại cốt truyện cũ nhưng trong cuốn sách mới, độc giả sẽ được dẫn dắt qua lời tự sự của chính Christian Grey. Trước đó, trong ba tập sách từng bán được 125 triệu bản trên thế giới, qua con mắt của cô sinh viên ngây thơ Anastasia Steele, Christian Grey hiện lên như một chàng tỉ phú điển trai, lịch lãm, là mẫu đàn ông thành đạt, hoàn hảo. Tuy nhiên, ẩn sâu trong con người đó là những đam mê thể xác dữ dội cùng với một quá khứ bí ẩn. Nữ tác giả E.L. James cho biết bà nhận được hàng ngàn yêu cầu từ độc giả muốn được tìm hiểu rõ về nhân vật nam chính này. “Christian là một nhân vật phức tạp và bạn đọc luôn bị cuốn hút bởi những ham muốn, động cơ và cả quá khứ đau buồn của anh ta. Ngoài ra bất cứ ai từng trải qua một mối quan hệ đều biết rằng mỗi câu chuyện đều có hai mặt của nó” - James nói. Qua lời giới thiệu này, độc giả được nghe kể lại câu chuyện tình yêu qua ngôn từ, suy nghĩ, trí tưởng tượng riêng của Christian với nàng Anastasia ngây thơ.

Chỉ với vài chương đầu, người đọc dễ dàng biết được những gì Christian muốn chính là có được thân thể Anastasia. Cảnh trong phim Fifty Shades of Grey của đạo diễn Sam Taylor-Johnson.

Sau khi thông báo về việc phát hành, tập 4 nhanh chóng thiết lập kỷ lục. Grey là cuốn sách có lượng đặt trước của năm 2015 trên Kindle của Amazon. Bên ngoài các tiệm sách, những lượt xếp hàng dài dằng dặc đổ về chờ đợi được cầm cuốn sách trên tay. Đặc biệt tại cửa hiệu Barnes & Noble ở New York, những nữ sinh, bà nội trợ, nhân viên văn phòng… háo hức có được phiên bản có chữ ký của tác giả E.L. James. Trên mạng xã hội, những người hâm mộ ở Úc, New Zealand cho đến Hong Kong lần lượt cập nhật những thông tin sau khi cuốn sách ra mắt ở từng quốc gia. Họ cũng hứa hẹn sẽ thức thâu đêm để ngấu nghiến từng câu chữ thốt ra từ chàng tỉ phú. Hai chị em Kimberly Caraballo - 20 tuổi và Kire Guadalupe - 19 tuổi nói rằng họ là những người đầu tiên xếp hàng, dành cả đêm ngủ trên ghế sắt và ăn uống ở cửa hàng McDonald. “Chúng tôi là “fan” bự. Lần tới chúng tôi sẽ mang theo lều đi cùng!” - hai cô gái nói và cho biết thêm lý do họ chờ đợi chính là muốn được hiểu thêm về nhân vật mà họ ngưỡng mộ cũng như ao ước được vươn tới.

“Khêu gợi như nhật ký của tội phạm tình dục”

Đúng như lời giới thiệu của tác giả, những nhận xét đầu tiên về Grey cho biết cuốn sách không có gì mới mẻ ngoài tiết lộ những ham muốn và bí mật sâu thẳm nhất của chàng tỉ phú. Câu chuyện bắt đầu bằng chi tiết nhân vật chính gặp ác mộng về tuổi thơ của mình trước khi gặp Anastasia.

Hàng loạt cây viết từ các tờ báo uy tín dành những nhận xét không mấy tích cực về Grey. Hầu hết cho rằng nữ tác giả E.L. James lười biếng đến mức Grey gần như giống hệt với Fifty Shades of Grey. Yếu tố đáng nói là những tự sự của Christian không đủ làm nên sức hấp dẫn mới mẻ cho câu chuyện mà ngược lại, theo giới phê bình, nó vô tình tố cáo nhân vật này là một kẻ cuồng dâm, một tội phạm tình dục thực sự. Những suy nghĩ và toan tính của Christian trong cuộc tình với Anastasia được hé lộ khá nhiều. Trong đó, chàng tỉ phú có những hành động trái pháp luật để tiếp cận người đẹp hoặc những trường đoạn mà người đọc xuýt xoa lãng mạn, dữ dội sẽ gặp “vỡ mộng” trong Grey. Câu chuyện tình yêu trong bộ truyện trước đó được khen ngợi hoàn hảo thì nay bị nhận xét là bất ổn, đầy nguy hiểm.

Tờ Telegraph gọi Grey là “khêu gợi như nhật ký của một kẻ tội phạm tình dục”. Economist chọn tiêu đề “Tôi là một kẻ ghê tởm” khi bình luận và cho rằng Christian là người tự ti, đểu cáng hơn những gì người đọc tưởng tượng trước đó. Tạp chí EW thì miêu tả tỉ phú trẻ là “kẻ gần đến ngưỡng tâm thần”. Trang Businessinsider thẳng thắn gọi anh là một “tên đểu”. Trong khi đó, trên tờ Washington Post, nhà bình luận sách Sarah MacLean nhận xét Grey chỉ dành cho những người hâm mộ bộ truyện. Ngoài ra phong cách viết lặp lại của E.L. James cũng được giữ nguyên trong cuốn sách mới. Cô liên tục nhắc lại những chi tiết như màu sắc đôi mắt và mái tóc của Christian, hình ảnh Anastasia cắn môi. Trên mạng xã hội, làn sóng chê bai tập 4 cũng dấy lên ít lâu sau khi Grey phát hành. Alice Smellie, một bà mẹ ba con, 42 tuổi đến từ Somerset, Anh, chia sẻ: “Giá như tôi có thể quay ngược thời gian để có thể không phải chịu đựng cuốn sách này và sẽ đọc những nhận xét trước khi mua nó”.

Trong khi Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian vừa mới ra mắt đã bị chê tơi tả thì nhà xuất bản Vintage Books lên kế hoạch in bổ sung từ 1,2 đến 1,6 triệu bản. Theo đánh giá của giới phê bình và bạn đọc thế giới, sự tình sách dở nhưng bán đắt như tôm tươi thế này xảy ra là nhờ lượng người hâm mộ hùng hậu ba tập trước của bộ sách.