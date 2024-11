Dưa hấu vứt đầy đồng, nông dân khóc nghẹn 22/11/2024 13:09

(PLO)- Giá dưa hấu rớt thê thảm, khiến mỗi hộ nông dân thua lỗ hàng trăm triệu đồng... Nhiều quả dưa to đẹp bị vứt đầy đồng.

Đầu vụ, hàng chục hộ nông dân trồng dưa hấu tại xã Ia Piơr, Ia Lâu… của huyện biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị lỗ nặng do giá dưa hấu rơi sát đáy. Những quả dưa to tròn, bắt mắt nhưng lại bị nông dân vứt bỏ, phơi đầy đồng do không có người mua.

Giá 1.000 đồng/kg… dưa hấu bị bỏ đầy đồng

Theo tìm hiểu của PV, những ngày đầu vụ, giá dưa hấu từ 6.000-8.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân kỳ vọng, chờ giá tiếp tục đi lên. Thế nhưng, chưa kịp mừng, giá dưa hấu đã rơi xuống thê thảm, còn khoảng 2.000/kg đối với quả đẹp, những loại quả khác giá 1.000 đồng/kg không có ai mua.

Giá dưa hấu giảm sút thê thảm, nông dân vứt quả đầy đồng ở xã Ia Lâu. Ảnh: LK.

Nông dân Võ Thành Tín (ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định – thuê đất trồng dưa tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông), buồn bã nói: “Gia đình tôi đã theo nghề trồng dưa này từ năm 1999 đến nay, nhưng chưa có vụ dưa nào bị thua lỗ nặng như năm nay, lỗ gần 500 triệu đồng”.

Theo ông Tín, vụ dưa này ông đã chi 100 triệu đồng thuê 5 ha đất, các chi phí khác khoảng 100 triệu đồng/ha. Trong khi cả ruộng dưa, thương lái mua giá 140 triệu đồng.

“Nghề trồng dưa là vậy, có năm được năm mất là chuyện đương nhiên nhưng không ngờ giá lại thảm như vậy. Tới đây, tôi sẽ xuống Phú Yên thuê đất trồng dưa, chỉ có nghề này mới có thể nhanh thu hồi được vốn để trả nợ”, ông Tín bộc bạch.

Tương tự, ông Huỳnh Phúc Thuận (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cho biết đã đầu tư trồng gần 5 ha dưa hấu tại xã Ia Lâu, thua lỗ khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại, ông đang dỡ trại, chuẩn bị di dời xuống huyện Krông Pa, Gia Lai tiếp tục thuê đất trồng dưa.

“Hiện tại, giá mỗi kg dưa hấu chỉ khoảng 1.000 đồng/kg nhưng đành bán tháo để hạn chế thiệt hại”, ông Thuận nói.

Những quả dưa hấu to đẹp bị vứt giữa đồng.

Theo các hộ nông dân, do thời tiết năm nay phức tạp, bị sương muối nên dưa bị thối gốc, cộng mưa nhiều khiến trái không đẹp, năng suất thấp nên giá dưa hấu tụt giảm. Mặt khác, một phần do thương lái ít thu mua để xuất qua Trung Quốc nên giá thấp.

Theo UBND xã Ia Lâu thống kê, trên địa bàn có 33 hộ trồng dưa hấu với diện tích gần 80 ha. Hiện tại, giá mỗi sào 2 triệu đồng/sào (tương đương với 1.500 -1.700 đồng/kg với loại đẹp), thời điểm đầu vụ 18 triệu đồng/sào.

Ông Nguyễn Văn Chín (ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) thuê hơn ba ha đất trồng dưa hấu tại khu vực giáp ranh hai xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) và xã Ia Pior (huyện Chư Prông) cũng lâm cảnh lỗ nặng, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

“Dưa đẹp, trái to mới bán được giá 2.000 đồng/kg, còn lại thương lái không thèm mua, đành vứt đầy đồng. Dân ở đây thấy dưa còn chán không thèm lấy ăn, chỉ đành để cho bò ăn, hoặc để hư thối đầy đồng”, ông Chín nói.

Nhiều người dân tranh thủ nhặt dưa hấu do các chủ vườn vứt bỏ.

Dân bỏ lơ khuyến cáo

Ông Bùi Văn Phụng, Bí thư xã Ia Piơr (huyện Chư Prông), cho biết trên địa bàn có hơn 30 ha dưa hấu, chủ yếu là do người dân từ Bình Định lên thuê đất trồng. Ban đầu, địa phương có nhận được thông tin giá dưa hấu xuống rất thấp, còn khoảng 2.000 đồng/kg.

Qua tìm hiểu về tình hình chung, với giá như hiện tại thì nông dân sẽ bị thua lỗ nặng. Giá bán thấp, trong khi mỗi ha, chi phí đầu tư 150-160 triệu/ha.

Thương lái thu mua dưa hấu thời điểm này rất kén chọn, giá dưa hấu được hạ thấp.

Ông Lưu Hoài Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông, cho biết vụ thu hoạch đợt một giá dưa hấu xuống thấp, nông dân gần như bỏ ruộng, không thu hoạch. Thời tiết ở đây cũng ảnh hưởng đến chất lượng, dưa không đủ độ ngọt khiến giá thấp.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, cho biết hàng năm vựa dưa lớn của địa phương tập trung ở các huyện phía Đông của tỉnh như Krông Pa, Ayun Pa. Ngành cũng đã có khuyến cáo người dân cần phát triển diện tích tập trung ở vùng này.

Việc người dân không thực hiện theo khuyến cáo, tự ý trồng ở huyện Chư Prông (phía Tây tỉnh Gia Lai) nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, thua lỗ. Đặc biệt, do thời tiết vùng này bất lợi, đất đai ít phù hợp khiến chất lượng, sản lượng dưa hấu không đảm bảo.

Vấn đề này, các địa phương cũng cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý diện tích cây trồng, để có khuyến cáo trực tiếp cho người dân.

Giá dưa hấu giảm xuống còn 1.000 đồng/kg.

Theo ông Có, nguyên nhân giá dưa hấu xuống thấp do thị trường Trung Quốc ít nhập khẩu, mặt khác thời điểm này thời tiết bắt đầu lạnh, người tiêu dùng ít sử dụng nên giá xuống thấp.

“Việc trồng dưa hấu cũng như một số loại nông sản khác cần có sự khảo sát sự đồng bộ giữa các vùng miền trong nước và cả ở nước ngoài, nếu cùng loại cây trồng mà thu hoạch cùng thời điểm thì không tránh khỏi giá thấp. Mặt khác, cần có sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, ký kết bao tiêu đầu ra mới đảm bảo ổn định giá, tránh thua lỗ”, ông Có chia sẻ.