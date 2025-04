Bộ Y tế đề nghị xử lý người vi phạm quy định về bảo vệ đời sống riêng tư của trẻ em

Ngày 25-4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có văn bản gửi Cục Báo chí và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Cụ thể, Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết trong thời gian qua, một số báo điện tử và tài khoản mạng xã hội đăng bài, clip phản ánh một số vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Các thông tin này đã góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng và các hành vi vi phạm quyền trẻ em nói chung.

Dù vậy, một số báo điện tử và trang mạng xã hội khi đăng tải thông tin đã vi phạm quy định về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Để bảo đảm quyền trẻ em, bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Cục Báo chí và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật và có biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Thời gian qua đã xảy ra liên tiếp các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đơn cử như vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nhóm lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; trường mầm non may Đáp Cầu thuộc Công ty CP may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh...

Liên quan đến các vụ việc trên, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, yêu cầu xác minh thông tin và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em.