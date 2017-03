Xoài “tiến cung” được công nhận là Cây di sản Việt Nam

(PLO) - Sáng 9 -2, hàng ngàn Phật tử, đồng bào khắp nơi về chùa Từ Quang (còn gọi là chùa Đá Trắng) ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) dự lễ đón nhận bằng công nhận cụm cây xoài trong khuôn viên chùa này là Cây di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận.