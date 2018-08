Lịch 32 vở diễn tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc

05/9/2018 (Thứ tư)

* 8h30: Họp Ban Chỉ đạo, BTC & HĐNT với các Trưởng đoàn. * Địa điểm : Sở VHTTDL tỉnh Long An. Số 3 Võ Văn Tần, tp Tân An, tỉnh Long An.

Chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức Khai mạc