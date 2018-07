Áo xanh ‘giải cứu’ khách Tây giữa Sài Gòn

Tham gia bắt trộm cướp để giữ bình yên TP.HCM Năm 2017, lực lượng trật tự viên du lịch đã xử lý 11.095 trường hợp taxi, xích lô, hàng rong, ăn xin chèo kéo, đeo bám, làm phiền du khách; tiếp nhận và hướng dẫn khách trình báo công an việc bị mất cắp tài sản 40 trường hợp. Có hai lần lực lượng hỗ trợ khách phát hiện, truy đuổi, khống chế, bắt những người phạm pháp giao cho công an... Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP có hẳn một trung tâm hỗ trợ và bảo vệ khách du lịch. Ngoài việc giải đáp các thắc mắc về địa điểm du lịch, đường sá, trung tâm này còn có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn của du khách (bị cướp giật, ép mua đồ...). Sự việc sẽ được báo cho các tổ gần khu vực để lập tức hỗ trợ.