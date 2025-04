Ninh Thuận: Nhóm người lái ô tô đè lên bãi rêu thôn Từ Thiện gây bức xúc 04/04/2025 17:30

(PLO)- Chính quyền địa phương giao công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi lái ô tô xuống bãi rêu thôn Từ Thiện check-in.

Ngày 4-4, lãnh đạo UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã giao Công an xã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Dinh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tăng cường tuần tra xử lý nghiêm việc người dân và du khách lái xe tới khu vực con tàu mắc cạn tại bãi rêu thôn Từ Thiện.

Chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm các hành vi lái ô tô xuống bãi rêu. Ảnh: V.L

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Dinh, những ngày qua, hình ảnh một số người lái xe đến khu vực con tàu mắc cạn tại bãi rêu thôn Từ Thiện để check-in làm nhiều người bức xúc.

Để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, chủ tịch UBND xã Phước Dinh giao bộ phận văn hóa thông tin tuyên truyền đến người dân và du khách không được lái xe tới khu vực trên, leo lên tàu check-in, chụp ảnh, tránh xảy ra tai nạn do con tàu đang trong giai đoạn hư hỏng, có nguy cơ gãy đổ.

Đồng thời, giao Công an xã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Dinh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi như trên và các hành vi khác theo quy định pháp luật.

Hình ảnh 3 ô tô chụp ảnh trên bãi rêu. Ảnh: MHX

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm người cùng 3 xe ô tô check-in tại bãi rêu thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh khiến nhiều người bức xúc. Nhóm này đưa xe xuống tận bãi rêu, đỗ xe trên những rạn san hô để chụp ảnh và quay video. Sau đó, những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội.

Bãi rêu thôn Từ Thiện nhiều năm qua là điểm thu hút khách du lịch tìm đến check-in và trải nghiệm tại Ninh Thuận. Ngoài vẻ đẹp độc đáo, quyến rũ và thơ mộng, bãi rêu còn mang lại thu nhập cho người dân nơi đây.

Những người này lái ô tô xuống tận bãi rêu để chụp hình. Ảnh: MXH

2 năm nay, con tàu Thành Hưng 06 bị sự cố nằm tại bãi rêu tăng thêm điểm nhấn cho du khách tìm đến check-in.

Nhiều tài khoản Facebook đã lên án việc sống ảo mà làm tổn hại cảnh quan môi trường là không thể chấp nhận. Đồng thời, cho rằng đây là hành vi phá hoại cảnh quan môi trường, du lịch.

Bãi rêu thôn Từ Thiện tuyệt đẹp khi thủy triều xuống. Ảnh: H.H