Ban hành nghị định về quy định chi tiết giờ làm việc

Nghị định gồm 5 chương, 27 điều quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Bộ luật lao động.Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng người lao động Việt Nam; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người học nghề, tập nghề làm việc cho người sử dụng lao động; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình; cá nhân có liên quan.Nghị định quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi gồm thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương; làm thêm giờ; nghỉ trong giờ làm việc; cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm; nghỉ tết âm lịch...Nghị định quy định chi tiết về an toàn, vệ sinh lao động gồm những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013./.