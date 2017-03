Bắt 3 hung thủ 9X đâm chết tài xế taxi để cướp của

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Thoại Sơn kết hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự Công an TP HCM vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thật (SN 1992) và Huỳnh Công Khanh (SN 1993), cùng ngụ tổ 7, ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định địa chỉ và tiến hành vận động đối tượng còn lại liên quan vụ án là Nguyễn Hồng Nhàn (SN 1991, thường trú tổ 12, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) ra đầu thú.

Đây là các đối tượng thực hiện vụ án cướp tài sản, giết chết anh Trần Minh Phương (sinh năm 1969, thường trú phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM), tài xế taxi hãng Vinasun.

Qua điều tra ban đầu, Thật, Khanh và Nhàn khai nhận, lúc 23 giờ 10 phút, ngày 1/9, bọn chúng đón xe taxi của Phương tại vòng xoay Phú Lâm, quận 6; trên đường đi đến khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM, chúng đã dùng dao đâm anh Phương cướp tiền và điện thoại di động sau đó bỏ trốn về huyện Thoại Sơn, An Giang.

Anh Phương sau khi bị đâm trọng thương đã bấm còi xe kêu cứu và được quần chúng phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.