Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Diễm My, em đang ở đâu? 09/05/2024 10:59

(PLO)- Trong vụ Tịnh thất Bồng Lai, nhiều bạn đọc thắc mắc cô gái Võ Thị Diễm My hiện đang ở đâu, cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm cô bé này ra sao...

Mới đây, PLO có đăng bài “Ba mẹ Diễm My kể về hành trình 4 năm tìm con từ khi vào Tịnh thất Bồng Lai”. Vấn đề đang được dư luận quan tâm là hiện giờ Diễm My đang ở đâu, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm em như thế nào...

Việc mất tích bí ẩn của cô gái này để lại một loạt câu hỏi chưa có lời đáp.

Trao đổi với phóng viên PLO, mẹ của Diễm My hy vọng các cơ quan chức năng tiếp tục giúp tìm tung tích của con; đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với Tịnh thất Bồng Lai, để gia đình sớm được đoàn tụ với con.

Mẹ của Diễm My xem lại những tấm hình kỷ niệm trong chuyến gia đình đi chơi Đà Lạt. Ảnh: TRẦN MINH

Diễm My ở đâu vẫn là ẩn số

Bạn đọc Trần Văn Ngọc bình luận: “Trong bài đã nói cha mẹ Diễm My đã dùng đủ mọi cách để tìm con nhưng không tìm ra. Đến nay, Diễm My ở đâu vẫn còn là ẩn số, không ai biết cô còn sống hay đã chết trong suốt từng ấy năm. Cơ quan chức năng cần tiếp tục quyết liệt vào cuộc để tìm cô ấy, làm sáng tỏ sự thật cho người dân yên lòng”.

“Công an Việt Nam rất giỏi điều tra. Vậy mà vụ này hơn 4 năm rồi vẫn chưa điều tra ra. Diễm My hiện ở đâu, còn sống hay đã chết, gia đình mong ngóng tin con từng ngày. Họ chỉ chờ phép màu từ các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt điều tra mà thôi” - bạn đọc Hùng Phan Thế nêu.

Bạn đọc Hoàng Công bình luận: “Mất dấu ở đâu thì tìm manh mối ở đó. Tại sao công an không đến hỏi những người ở Tịnh thất Bồng Lai xem sao, vì Diễm My từng sinh sống ở nơi này. Tôi nghĩ nếu quyết liệt tìm kiếm thì cũng sẽ tìm thấy, chứ tìm kiếm một con người đâu phải như chuyện tìm kim đáy biển”.

Bạn đọc Phú Hải Tran ý kiến: “Trong bốn năm gia đình tìm kiếm mà không có tin tức, chắc là lành ít dữ nhiều nhưng cũng hy vọng một ngày Diễm My trở về. Gia đình luôn có lòng tin con mình vẫn còn sống, mong rằng đúng là Diễm My vẫn còn sống”.

Mong mọi điều tốt đẹp đến với Diễm My

Bạn đọc An Bùi Quốc chia sẻ: “Chỉ trong vòng có mấy tháng trời mà từ một đứa con ngoan hiền lại thay đổi một cách hoàn toàn như vậy, điều này chứng tỏ người làm thay đổi em ấy không tầm thường chút nào. Mặt khác, vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai và con người thật của ông Lê Tùng Vân, pháp luật sẽ có một bản án thích đáng. Chính vì thế, mọi người và đặc biệt nếu Diễm My còn sống thì hãy tỉnh ngộ mà quay về với gia đình”.

“Vụ Tịnh thất bồng lai như một bộ phim nhiều tập và sự thật đã dần dần được lộ rõ. Thế nhưng câu chuyện của cô Diễm My này còn nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Tại sao công an không vào cuộc truy tìm; công an quản lý hành chính, quản lý con người phải làm gì khi một người bị mất tích” - bạn đọc Nguyễn Lan thắc mắc.