Bắt ba nghi can vụ nổ mìn nhà công an viên

(PL)- Ngày 3-9, tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt ba nghi can gây ra vụ nổ mìn tại nhà một công an viên xã Phước Tín là Hà Ngân Thụy, Vũ Trọng Nguyên, Nguyễn Hà Hiếu (cùng ngụ xã Phước Tín, thị xã Phước Long).

Các đối tượng khai nhận gây ra hai vụ nổ tại nhà anh Nguyễn Minh Châu - công an viên xã Phước Tín và nhà ông Đoàn Văn Vận (cách nhà anh Châu 500 m) vào ngày 1-9. Qua khám xét nhà Thụy, Công an thị xã Phước Long thu giữ: Búa đinh, cưa sắt, hai ống kim loại, mỏ hàn điện, cuộn dây chì, 14 vỏ hộp diêm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hình sự Thụy, Nguyên, Hiếu để điều tra làm rõ. Nhận định ban đầu có thể nhóm này trả thù anh Châu vì đã tham gia bắt cờ bạc trước đó. N.ĐỨC