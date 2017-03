Bắt giữ hàng trăm ký thịt heo thối ở Đồng Nai

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm dịch phát hiện có bốn thùng đựng heo sữa trọng lượng khoảng 250 kg không rõ nguồn gốc, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, chủ hàng, khai nhận toàn bộ số hàng trên được chuyển từ Bình Định vào Đồng Tháp để tiêu thụ. Trạm Kiểm dịch động vật huyện Xuân Lộc đã tiêu hủy toàn bộ số heo hôi thối trên; đồng thời lập biên bản tạm giữ số heo còn lại không rõ nguồn gốc, chuyển về UBND huyện Xuân Lộc để xử lý.

Trước đó, tối 5-6, tại khu vực cầu Sập (phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an TP Biên Hòa phát hiện xe khách 17B-002.39 do Trần Văn Tuyến (quê Thái Bình) điều khiển, chở bảy thùng xốp chứa gần 500 kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối. Tài xế khai nhận được một người thuê chở số thịt trên từ Thái Bình vào Bình Dương để tiêu thụ và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng này. Hiện toàn bộ số thịt heo trên đã được công an thu giữ và đem đi tiêu hủy.

AN