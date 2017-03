Bắt hai xe khách chở 6.200 con gia cầm lậu và nội tạng thối

(PL)- Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao tang vật 6.200 con gia cầm và 950 kg nội tạng thối, chân giò hun khói cho Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An tiến hành tiêu hủy.