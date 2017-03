Bắt kẻ đâm bạn gái

Tối 23-5, do nghi ngờ bạn gái là PTT (cùng là sinh viên Trường CĐ Nghề Bình Định) có người yêu khác, Sang đã cầm dao dọa giết T. Sang đâm T. một nhát ở ngực, lưỡi dao bị gãy dính vào người T. Khi lực lượng cảnh sát 113 và Công an phường Ghềnh Ráng đến can thiệp, Sang hai tay cầm hai con dao chống trả quyết liệt rồi chạy thoát. Bị truy đuổi, Sang bất ngờ lao vào khách sạn Hưng Thịnh (TP Quy Nhơn). Ông Nguyễn Tường Huy vừa dắt xe vào khách sạn bị Sang dùng dao khống chế, bắt giữ làm con tin. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 đã giải cứu được con tin và khống chế, bắt giữ Sang cùng hai con dao.

TẤN LỘC