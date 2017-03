Bắt một người nước ngoài trộm bóp tiền

(PL)- Chiều 25-12, bảo vệ Siêu thị Co.op Mart Long An (phường 2, TP Tân An) cho biết vừa bắt một người Campuchia trộm tài sản của một phụ nữ và đã giao công an xử lý.

Lúc 18 giờ 30 ngày 24-12, chị Phan Thị Tuyết (ngụ xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đậu xe tại khu vực bán hàng tự chọn của Siêu thị Co.op Mart Long An, trên xe có chiếc bóp đựng tiền. Lợi dụng sơ hở của chị Tuyết, đối tượng tên Hap Vu (ngụ xã Tropcag SongKer, huyện TeckChuc, HinhCampot, Campuchia)lấy cắp chiếc bóp. Trên đường tẩu thoát, kẻ cắp đã bị bảo vệ bắt giữ cùng tang vật. Theo chị Tuyết, trong bóp có trên 1 triệu đồng, 115 USD, một CMND. TƯỜNG VÂN