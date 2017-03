Bắt nhóm lừa bán iPhone dỏm qua mạng

Nguyễn Ngọc Sương và Nguyễn Đức Đồng (cùng ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thị Hương (ngụ quận 3), Mai Quốc Đạt (ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-3, chị N.L.A.My (ngụ phường 2, quận Tân Bình) mua của nhóm trên một iPhone 5 với giá 6 triệu đồng, kiểm tra thì phát hiện điện thoại dỏm của Trung Quốc. Chị My báo cáo vụ việc với Công an phường 2 nơi cư trú, sau đó liên hệ với nhóm trên để hỏi mua một iPhone 5 nữa. Ngày 26-4, khi Sương và Hương mang điện thoại giao thì chị My đã giữ lại và báo công an phường. Công an phường 2 bắt giữ Sương và Hương, sau đó bắt giữ luôn Đồng và Đạt. Theo lời khai ban đầu, nhóm của Sương hoạt động được nửa năm nay. Nhóm lập trang web đăng tải thông tin bán điện thoại di động xách tay xịn, giá rẻ nhưng thực chất là lừa bán điện thoại dỏm. Đến thời điểm bị bắt, nhóm đã lừa bán điện thoại cho 17 nạn nhân.

LƯU NGUYỄN