Bày ra “lệ làng” để loại nhà thầu

Ngày 25-2, ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết đoàn thanh tra của tỉnh đã công bố quyết định thanh tra toàn diện Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Trà Vinh để làm rõ vấn đề tài chính, các dự án hạ tầng KKT-KCN...

Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ cũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chung quanh các vi phạm trong đấu thầu và chọn nhà thầu dự án xây dựng tuyến đường số 1 KKT Định An vì có hàng loạt sai phạm.

“Xảo thuật” loại nhà thầu

Sau khi tỉnh Trà Vinh phê duyệt dự án đầu tư gần 400 tỉ đồng tuyến đường số 1 KKT Định An, Trà Vinh (đoạn từ nút N3 đến cầu C16) thì Ban Quản lý KKT tỉnh Trà Vinh ký quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình giai đoạn 1, kinh phí gần 150 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 66 tỉ đồng. Tháng 9-2011, KKT Trà Vinh chỉ định Công ty TNHH TM-DV-XD Công Nghệ Mới (công ty công nghệ mới) làm nhà tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình.

Trụ sở Ban Quản lý KKT tỉnh Trà Vinh, đơn vị bị tỉnh thanh tra toàn diện. Ảnh: VS

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, công ty công nghệ mới đưa ra các tiêu chí không có trong quy định hoặc không cần thiết như: nhà thầu phải có danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện; nhà thầu phải cam kết không bị cơ quan chức năng cấm hoạt động trong thời gian đấu thầu; cam kết tình hình tài chính lành mạnh, không lâm vào tình trạng phá sản...

Trong kết luận mới đây, Thanh tra tỉnh Trà Vinh nêu: Các tiêu chí trên không cần thiết do quy định trong hồ sơ mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu cung cấp một hợp đồng có tính chất tương tự mà nhà thầu đã thực hiện. Còn chuyện nhà thầu phải cam kết không bị cơ quan chức năng cấm hoạt động là thừa do các số liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính... đã thể hiện trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các xác nhận của cơ quan thuế mà nhà thầu đã đưa vào hồ sơ dự thầu. Mặt khác, các cam kết này không có cơ quan chức năng nào xác nhận nên quy định kiểu này có cũng như không.

Với những tiêu chí theo kiểu “lệ làng” nói trên, trong số 10 nhà thầu tham gia đấu thầu xây dựng tuyến đường số 1 - giai đoạn 1 thì có chín nhà thầu vi phạm các tiêu chí, bị loại. Duy nhất Công ty CP Tập đoàn Hằng An (Hằng An) là đáp ứng tiêu chí nên ngày 21-11-2012, Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư (Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh) ra thông báo kết quả thẩm định Hằng An là đơn vị trúng thầu với giá gần 66,5 tỉ đồng (thấp hơn giá gói thầu hơn 27 triệu đồng - PV). Hai ngày sau, trưởng Ban Quản lý KKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Hằng An.

Sai phạm hàng loạt

Khi Thanh tra tỉnh Trà Vinh vào cuộc, phát hiện hàng loạt vi phạm của chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu và các đơn vị có liên quan.

Kết luận thanh tra nêu: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và lập báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu, Công ty Công Nghệ Mới đã đưa các tiêu chí không theo quy định để loại bỏ hồ sơ dự thầu. Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu (Công ty Công Nghệ Mới) đã chưa thực hiện chức năng của mình một cách công bằng, khách quan. Khi thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu, Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư (Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh) cũng không có ý kiến về các tiêu chí này.

Chưa hết, hồ sơ dự thầu của Hằng An không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được tổ chuyên gia giúp việc đề nghị trúng thầu. “Công ty CP Tập đoàn Hằng An đã có hành vi cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu” - kết luận thanh tra nêu.

Từ kết quả trên, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo chủ đầu tư hủy đấu thầu và tiến hành lập lại thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân có sai sót, vi phạm, UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm. Cụ thể, yêu cầu kiểm điểm ông Lê Tấn Lực, Trưởng ban Quản lý KKT Trà Vinh, kiêm Trưởng ban Quản lý Dự án xây dựng KKT, các KCN và trụ sở làm việc Ban Quản lý KKT; kiểm điểm trách nhiệm của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư (Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh). Phía UBND tỉnh Trà Vinh cũng xem xét để có quyết định xử phạt đối với Công ty CP Tập đoàn Hằng An...

Dự án tương đối lớn nhưng có một số sai sót, vi phạm, trúng thầu không hợp lý. Từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thầu đến nhà thầu đều có vấn đề. Tỉnh chỉ đạo hủy kết quả đấu thầu, tiếp tục làm rõ. Hiện vẫn chưa tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tổ chức sai phạm vì tỉnh đã chỉ đạo thanh tra toàn diện Ban Quản ký KKT. Khi có kết luận thanh tra toàn diện sẽ thực hiện kiểm điểm các cá nhân liên quan. Ông TRẦN KHIÊU, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

