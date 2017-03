Bị đánh chết trong nhà tạm giữ

Bà Lý Thu Vân (ngụ phường 2, quận 11, TP.HCM) đến báo Pháp Luật TP.HCM trình bày việc con bà là Lý Vị Hùng (sinh năm 1985) bị chết tại nhà tạm giữ Công an quận 11 có nhiều dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, công an trả lời cho gia đình là con của bà bị té.

Bà Vân kể: “Con tôi bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận 11 từ ngày 9-2 vì hành vi trộm cắp. Gia đình vẫn thường xuyên thăm nuôi và biết sức khỏe nó bình thường. Tối 20-3, điều tra viên gọi điện thoại báo tin con tôi đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Gia đình vào gặp và đến nửa đêm hôm sau con tôi chết. Công an bảo rằng nó chết vì chấn thương sọ não do té khi đang tắm. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ con tôi bị giết vì trên người có nhiều vết thương”...

Bà Lý Thu Vân, mẹ nạn nhân nghi ngờ về cái chết của con bà. Ảnh: PL





Văn bản trả lời của Công an quận 11. Ảnh: PL

Em trai Hùng cho biết thêm: “Lúc cởi đồ anh tôi ra để khám nghiệm tử thi, tôi thấy trên đỉnh đầu, sau ót, hàm dưới bên trái sưng bầm, nhiều vết thương”.

Thấy người thân có dấu hiệu bị đánh chứ không phải tự té như lý giải của công an nên gia đình khiếu nại về cái chết của Hùng. Trả lời khiếu nại của gia đình (ngày 4-4), Công an quận 11 nêu: “Ngày 20-3, Hùng bị ngã té và được đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu. Ngày 22-3 thì Hùng chết. Hiện Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân chết của Hùng”.

“Hùng thu mua đồ cũ rồi bán lại ở vỉa hè. Nó bị bắt vì trộm chiếc tivi cũ. Nó chết bỏ lại vợ, hai đứa con và thằng anh tâm thần...” - bà Vân khóc kể.

Về cái chết của bị can Hùng, chúng tôi đã liên hệ Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 11, để tìm hiểu, Thượng tá Thủy cho biết: Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

. Phóng viên: Nhưng sự việc xảy ra ở nhà tạm giữ công an quận?

+ Chính vì vậy chị (PV) mới lên Công an TP.HCM trả lời cho khách quan.

. Lý do gì phải đưa đi cấp cứu?

+ Bị đánh.

. Ai đánh?

+ Phạm đánh chứ ai đánh?

. Có bao nhiêu phạm đánh, đánh thế nào và đánh trong bao lâu?

+ Tôi không thể cung cấp những chuyện đó. Đại thể là hai thằng giành ăn củ sắn rồi xảy ra đánh nhau...

. Trách nhiệm của ca trực đó thế nào, thưa ông?

+ Chuyện đó là chuyện nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm. Công an TP.HCM thụ lý điều tra, lỗi ai người đó sẽ chịu. Chúng tôi có thiết bị quan sát và có các biện pháp phòng ngừa nhưng các bị can hành động bất ngờ, có trời mới đỡ được!

PHƯƠNG LOAN