Bị đánh vì... trả lại của rơi

Ông Nông Văn Thanh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà - Ảnh: M.Vinh



“Uy tín nhất trong cộng đồng”



Ông Phan Hồng Hà, công an viên thôn Văn Minh, cho biết khi nghe ông Thanh bị công an bắt, người nhà nhờ đến bảo lãnh, ông không tin vì trong xã ông Thanh là đảng viên gương mẫu, không hề có tiếng xấu. Mới đây, tháng 1-2013, ông Thanh được bầu chọn là một trong bốn “Người uy tín nhất trong cộng đồng người dân tộc thiểu số của xã Tân Văn”.



Ông Thanh là một trong bốn người được bầu chọn là “Người uy tín nhất trong cộng đồng người dân tộc thiểu số của xã Tân Văn”.Chiều 26-3, tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, ông Thanh vẫn còn bị đau vùng bụng và ngực. Theo các thông tin từ giấy chứng thương, ông nhập viện sáng 23-3 trong tình trạng đau ở vùng lưng, ngực, mạn sườn. Chẩn đoán ban đầu được ghi rõ: “Đa chấn thương do bị đánh”.Đến thời điểm này ông Thanh vẫn không hiểu tại sao mình bị Công an xã Phú Hội bắt và còng tay bằng còng số 8 ngay tại chỗ đông người.Ông Thanh kể lại sáng 22-3, ông đang làm vườn cho một người quen tên Nguyễn Thị Vân ở xã Phú Hội thì có một chiếc xe khách tấp gần đó để khách đi vệ sinh. Trong số các hành khách xuống xe có một nam thanh niên cầm một cái ví đến gặp ông và nói trong ví không có tiền, chỉ có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và hóa đơn mua hàng của ông Từ Phước Vinh, một người dân trong xã Phú Hội.Thấy thế ông liền bảo: “Cậu cho tôi xin, của người địa phương tôi sẽ tìm trả lại, để người ta đi tìm mất công”. Thanh niên kia đòi ông 3 triệu đồng. Ông trả lời: “Tôi là người làm công, không có sẵn tiền, có lòng thì cho xin lại để trả lại chứ không có ý gì”. Người thanh niên tiếp tục đòi tiền nhưng không được. Khi xe bắt đầu chạy thì thanh niên này ném lại chiếc ví. Ông nhặt lấy và báo với chủ vườn là bà Vân, cả bà và ông đều thỏa thuận sẽ trả lại cho ông Vinh vào buổi trưa.Theo lời bà Vân, khi bà và vợ chồng ông Thanh ra một quán cơm trong xã Phú Hội thì bà nhắc ông gọi ngay cho ông Vinh đến nhận lại ví. Nửa giờ sau, ông Vinh cùng hai công an viên và người nhà đến. Ngay khi nhận diện ông Thanh và thấy ông đang cầm ví, ông Vinh liền la to: “Đồng bọn của quân ăn cắp đây rồi”. Lập tức, hai công an viên áp sát ông Thanh bẻ ngược hai tay ra sau và khóa bằng còng số 8. Vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Lan vì quá hoảng hốt đã nhảy vào kéo ông Thanh cũng bị bắt và khóa tay bằng còng ngay tại quán ăn.Cho chúng tôi xem vết bầm trên lưng và ngực, ông Thanh kể khi về trụ sở công an xã, ông liên tục bị gán cho tội ăn cắp ví và bị đánh liên tục bằng nắm tay, cùi chỏ và mũi giày vào lưng, hông, chân và bụng. Đến 15g, ông Phan Hồng Hà - công an viên thôn Văn Minh, xã Tân Văn, nơi ông cư trú - đến bảo lãnh thì ông mới được thả ra.Theo ông Lê Xuân Mai - trưởng Công an xã Phú Hội, các công an viên tham gia bắt ông Thanh tên Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thanh Hải, là lực lượng tăng cường để làm việc ngoài giờ hành chính, chưa được đào tạo nghiệp vụ. Ông Mai nói: “Có nghe anh em nói có đánh ông Thanh vài cái. Tôi đã bắt làm kiểm điểm, do chưa được đào tạo nghiệp vụ, với lại đang theo dõi vụ án trộm đột nhập nhà ông Vinh nên các công an viên này nóng ruột, hành xử không đúng mực”.Chủ nhân của chiếc ví, ông Từ Phước Vinh, cho biết ngày 20-3, gia đình ông bị trộm đột nhập vào nhà lấy ví. “Trong lúc tinh thần không ổn định, cứ nghĩ ông Thanh là đồng bọn gọi cho ông để đòi tiền chuộc nên đã hô hào người nhà và công an xã bắt” - ông Vinh nói.