Bình Dương: Loay hoay vụ quan tài không cốt

Công ty TNHH Xây dựng-Đầu tư và kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) san lấp ba ngôi mộ gia tộc ông Nguyễn Văn Vàng (Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương) để thi công cơ sở hạ tầng khu dân cư Vĩnh Phú 1 khi chưa thỏa thuận đền bù.

Sau khi ông Vàng gửi đơn tố cáo, Công an huyện Thuận An đã xác minh và tìm được ba quan tài vùi sâu dưới lớp đất cát. Theo ông Hồ Quang Thành - Phó Trưởng Công an huyện Thuận An thì công ty có chắn bao cát quanh khu vực thổ mộ rồi mới san lấp, đơn vị thi công để đất cát tràn sang phủ lấp ba ngôi mộ sâu hơn 1 m.

Tuy nhiên, phía Công ty Tân Vũ Minh cho rằng các ngôi mộ này là mộ gió (mộ giả). Gia đình ông Vàng không chấp nhận nhận định trên và đề nghị khai quật quan tài làm rõ.

Ông Vàng bên cạnh khu vực có mộ gia tộc.

Đầu tháng 4-2009, trước sự chứng kiến của các bên liên quan, cơ quan công an mở nắp một trong ba quan tài và ghi nhận bằng biên bản: Trong quan tài, nhận thấy nhiều lát chiếu lẫn đất màu vàng, hài cốt phân hủy mục nát. Sau đó, ba quan tài được giữ nguyên hiện trường, nằm phơi mưa nắng chờ xử lý tiếp.

Giữa tháng 8-2009, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương lấy mẫu giám định ba quan tài, kết quả giám định là: Không tìm thấy hài cốt trong ba quan tài giám định. Căn cứ vào kết quả này, cuối tháng 2-2010, Công an huyện Thuận An ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự, không có cơ sở để khẳng định Công ty Tân Vũ Minh xâm phạm mồ mả.

Bà Phạm Thị Cất (73 tuổi, mẹ ông Vàng) bức xúc: “Mộ gia tộc của gia đình tôi có hàng chục năm nay, người dân sống xung quanh đều thấy chúng tôi thắp hương, tảo mộ hằng năm”.

Không đồng tình với kết quả giám định, gia đình ông Vàng vẫn đang tiếp tục gõ cửa nhiều nơi để khiếu nại và đề nghị giám định lại. ông Vàng nói: “Có thể xương cốt phân hủy do quan tài khai quật rồi để phơi nắng mưa nhiều tháng trời sau đó mới lấy mẫu giám định. Cán bộ kỹ thuật hình sự lấy mẫu hôm nay thì ngày mai đã có kết quả nên chúng tôi cảm thấy nghi ngờ kết quả”.

VÕ BÁ