Bốn người chết do sưởi ấm bằng than

Còn vợ anh Bình là chị Nguyễn Thị Tám đã chết ngày 26-12 khi cùng chồng sưởi lò than.

Trước đó, sáng 26-12, anh Trần Vũ Thọ cùng mẹ và vợ cũng đã chết do đốt than củi để sưởi. Riêng cháu bé ba ngày tuổi (con của vợ chồng anh Thọ) được cứu sống. Nguyên nhân khiến ba người chết là do sưởi than trong phòng quá kín dẫn đến bị ngộ độc khí CO 2 .

Đ.LAM