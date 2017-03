Cán bộ nam ‘vô ý chạm nữ du khách đang tắm’

Theo đó, cuối tháng 7-2015, khi một nhóm du khách nữ trong lúc mặc đồ tắm bikini đi tắm biển tại bãi biển xã đảo An Bình thì ông T. lân la đến gần. Các nữ du khách tố ông này lặn xuống nước rồi có hành động sàm sỡ với họ. Vì thế, họ khai báo, tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết qua xác minh cho thấy thực tế ông T. cũng tắm biển vào thời điểm trên. Nhưng lúc này do sóng biển quá to nên vô ý chạm vào nhóm du khách nữ này chứ không phải ông T. sàm sỡ như tố cáo.

ANH THƯ