Cầu lao động tăng cao, nguồn cung khan hiếm

Theo ông Sang, nhu cầu tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp tăng cao từ cuối quý I. Trong đó nhu cầu tuyển dụng khá đa dạng từ nhân sự cấp cao, trung và lao động phổ thông. Ngược lại, nguồn cung quá khan khiến nhiều doanh nghiệp than khó triển khai các hoạt động kinh doanh sản xuất.

“Sự sụt giảm nguồn cung vào thời điểm đầu quý II rất khó lý giải vì đây là thời điểm nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Tuy nhiên, lao động tại TP.HCM và các tỉnh, thành đổ về tìm việc lại rất hạn chế. Chúng tôi đang tìm hiểu điều gì khiến nguồn cung khan đến như vậy” - ông Sang nói.

Ông Sang cho biết thêm không chỉ khan hiếm lao động trong nước, nguồn cung nhân lực xuất khẩu lao động cùng chịu chung cảnh đìu hiu khó tuyển được lao động dù trung tâm miễn phí giới thiệu việc làm.





Thời điểm này nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao nhưng các doanh nghiệp vẫn không tuyển được. Ảnh: TL

Trong khi đó, theo dữ liệu được công bố bởi Navigos Search - công ty cung cấp các dịch vụ tuyển dụng lao động cấp trung và cao thì trong ba tháng đầu 2016, nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp đứng vị trí số 1 với 29%. Tiếp theo là lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng chiếm 16%; ngân hàng - bảo hiểm - chứng khoán - dịch vụ tài chính đứng thứ ba với 12%. Tháng 3 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tăng gần 50% so với tháng 1 và tăng 60% so với tháng 2. So với quý I-2015, nhu cầu tuyển dụng của khách hàng tại Navigos Search tăng 48%.

Đánh giá cung cầu lao động việc làm đầu quý I, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TP.HCM, dự báo nhu cầu tuyển lao động trong tháng 5-2016 cần 20.000 lao động, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, sơ cấp nghề chiếm 35%; công nhân kỹ thuật, trung cấp chiếm 35%; CĐ, ĐH, trên ĐH chiếm 30%.

Theo ông Tuấn, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như dệt may - giày da, công nghệ thông tin, kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng, dịch vụ phục vụ, kinh doanh tài sản - bất động sản, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng, cơ khí - tự động hóa, giáo dục đào tạo, kinh doanh - bán hàng, vận tải - kho bãi - xuất nhập khẩu… Thị trường lao động TP tháng 5-2016 và những tháng tiếp theo vẫn dịch chuyển theo xu hướng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề.