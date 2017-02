Chú rể mạo hiểm rước dâu bằng xe nâng hàng

Ngày 8-2, trên trang facebook Nghệ An đăng hình ảnh rước dâu bằng xe nâng (chú rể cô dâu ngồi trên phần nâng hàng, nâng lên sát dây điện) với lời chú thích "rước dâu ở Yên Thành, độc nhất Bắc Trung Bộ".

Đến sáng 9-2, hình ảnh trên đã có hơn 10.000 người bấm thích like (thích) và hơn 840 lượt chia sẽ, hàng trăm người bình luận. Nhiều diễn đàn, nhiều người cũng đăng tải hình ảnh trên lên mạng xã hội.



Xe nâng, "nâng" chú rể đi đến nhà gái rước dâu. Ảnh: FB

Nhiều người tỏ ra thích vì chú rể đã dám, nghĩ ra màn rước dâu "độc đáo" này. Tuy nhiên nhiều người bình luận cho rằng, "cả đời mới lên xe dâu một lần sao phải ngồi xe nâng hàng, nguy hiểm quá". "Làm trò nghịch đời lỡ tay rớt xuống thì sao".



Màn rước dâu "độc đáo". Ảnh: FB

Được biết, chú rể là anh M.T (34 tuổi) và cô dâu là Th.H (21 tuổi) cùng trú xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Theo người dân ở Yên Thành, nhà cô dâu và chú rể gần nhau và chú rể muốn tạo sự bất ngờ cho cô dâu.



Cán bộ UBND xã và Công an xã Phú Thành cho biết, khi chú rể ngồi trước xe nâng đi rước dâu họ không biết để ngăn cản việc rước dâu trên đường nguy hiểm như thế này. Rất may, chú rể đã rước dâu về đến hôn trường an toàn.