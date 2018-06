Chuyển bé gái bị bỏ rơi ở bệnh viện đến trại mồ côi

Ngày 27-6, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Bình Thuận cho biết nơi này vừa nhận bé gái bị bỏ rơi do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận bàn giao. Theo Trung tâm, bước đầu sức khỏe bé tạm thời ổn định tuy vẫn còn suy dinh dưỡng.





Bé gái bị bỏ rơi hiện đã tăng cân, bú tốt



Trước đó, ngày 20-4, sản phụ KTNT (24 tuổi) ngụ Nha Trang, Khánh Hòa đến BV Bình Thuận cấp cứu do có dấu hiệu chuyển dạ. Chiều cùng ngày, sản phụ T. sinh một bé gái nặng 1,2 kg. Do bé gái có dấu hiệu vàng da, sinh non nên đã được chuyển từ khoa Sản đến khoa Nhi 1 để điều trị.

Sau gần một tuần điều trị tại đây, người mẹ bất ngờ rời khỏi bệnh viện. Lúc đầu các y bác sĩ của bệnh viện còn liên lạc được qua điện thoại di động với người mẹ này và yêu cầu quay lại chăm sóc con, tuy nhiên sau đó không liên lạc được nữa.

Bé sơ sinh đã được chiếu đèn điều trị vàng da, dùng kháng sinh và nuôi ăn qua tĩnh mạch. Những ngày đầu, tã và khăn ướt dùng cho bé được người nhà nuôi bệnh nhân điều trị tại khoa Nhi 1 thấy thương nên san sẻ, hỗ trợ.

Theo những người nhà bệnh nhân, mỗi lần có người ghé thăm, bé luôn cố nhướng mắt lên để nhìn, rất xót xa. Sau hơn hai tháng chăm sóc đặc biệt, đến nay bé gái đã cân nặng 2,3kg, bú tốt.

Qua xác minh của chúng tôi, người mẹ bỏ rơi con ngụ tại Phú Cường, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng liên lạc với số điện thoại của sản phụ này nhưng không ai nghe máy hoặc nếu có nghe thì giọng của một người đàn ông trả lời rằng không liên quan.