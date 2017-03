Công ty đòi nợ tố bị công an xã làm khó

(quận 5, TP.HCM) tố bị Công an xã Tam Hiệp cản trở việc thu hồi nợ theo hợp đồng dân sự ký kết giữa công ty với khách hàng.

Theo Công ty Thành Công phản ánh, ngày 9-4, công ty cử nhân viên đến gặp bà NS, chủ một khách sạn tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) theo lời mời của bà S. để thỏa thuận phương pháp trả nợ cho bà NTKH (bà H. ủy quyền cho Công ty Thành Công đòi nợ). Trong lúc hai bên đang làm việc, bất ngờ có hai người đàn ông mặc thường phục xuất hiện xưng là công an xã yêu cầu các nhân viên xuất trình giấy tờ để kiểm tra, đồng thời nói với bà S: “Để coi cái bọn này, nó làm được cái gì?”. Khi nhân viên đòi nợ cho biết công ty đã gửi văn bản thông báo vụ việc đến công an xã theo quy định thì được trả lời “công an xã chưa nhận được” rồi một người dùng xe máy chặn ngay đầu xe, giữ các nhân viên đòi nợ lại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã cử người đến hiện trường giải quyết, nhân viên Công ty Thành Công mới được ra về.

