CSGT bắt cướp nghiện ma túy

Trước đó, Trung úy Phan Quốc Việt, công tác tại Đội CSGT tuần tra - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM phát hiện Tuấn chở Phong giật đôi bông tai vàng của bà NTM trên đường Bình Long (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Lập tức, Trung úy Việt truy đuổi đạp ngã hai kẻ cướp xuống đường. Trong lúc Phong bị khống chế, Tuấn bỏ chạy thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm PC45 Công an TP.HCM trên đường tuần tra bắt giữ được. Khám xét trong người Phong, Tuấn, công an thu giữ được kim tiêm. Cả hai khai nhận nghiện ma túy nặng, đi cướp giật để thỏa mãn cơn nghiện.

HOÀNG TUYẾT