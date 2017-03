Cục Chính trị An ninh trao tặng nhà tình nghĩa

(PLO)- Ngày 27-4, Cục Chính trị An ninh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã An Ninh Tây và Công ty Giáo dục Đất học đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho cho bà Phạm Ngọc Hân, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.