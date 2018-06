Cuộc đấu xảo hoành tráng tại 'Vương quốc trái cây' Chợ Lách

Sáng 15-6, ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội cây trái ngon an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018. Đến với lễ hội không chỉ trái ngon đặc sản, các nhà vườn còn mang đến lễ hội nhiều loại cây, trái có hình dáng, kích thước dị thường vô cùng bắt mắt tham gia thi đấu xảo.



Nông dân hào hứng đem trái ngon đến lễ hội dự thi sản phẩm trái ngon

Gần 100 sản phẩm trái ngon của nhà vườn trong và ngoài tỉnh đã đem đến lễ hội dự thi các giống trái ngon, an toàn như: Bưởi da xanh, sầu riêng Ri6, sầu riêng Monthong, các loại sầu riêng giống mới, chôm chôm Java, chôm chôm nhãn, măng cụt, nhãn xuồng… Đây là những loại trái cây đặc sản mà nông dân đã dày công chăm sóc cho trái ngon, an toàn, chất lượng.

Nông dân Nguyễn Tự Toại (xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) tâm sự: “Năm nay tôi đem đến dự thi trái ngon với sản phẩm là chôm chôm nhãn. Trong quá trình làm vườn tôi đã trồng được giống chôm chôm nhãn có chùm trái sai, trái to, màu sắc đẹp hơn so với những nhà vườn khác nên rất háo hức đem dự thi vui chơi, giao lưu cùng các nhà vườn khác”.



Chôm chôm nhãn chùm trái sai tại hội thi trái ngon



Bưởi da xanh đặc sản Bến Tre dự thi tại ngày hội cây trái ngon

Đáng chú ý đến với lễ hội du khách còn được tận mắt chứng kiến nhiều loại trái cây, củ, quả “độc, lạ” được trưng bày và tham gia thi đấu xảo. Trái mít nặng 30 kg, cây dừa 5 thân, trái sầu riêng lạ, trái bí đao dài hơn 1 thước, quả dừa to, chùm trái sai, trái mãng cầu na nặng gần 1kg, trái bưởi lạ, buồng chuối sai, cây mía dài khoảng 20m…

Tất cả loại trái cây này được hội tụ tại cuộc thi đấu xảo sản vật độc lạ, thu hút được nhiều người hiếu kỳ đến xem. Đây là các sản phẩm cây, trái, củ, quả; to, dài, nặng, sai, lạ, hiếm mà nông dân có được trong quá trình sản xuất.



Trái bí lạ dài hơn 1m, buồng chuối cau sai trái tại hội thi đấu xảo trái lạ



Cây dừa lạ



Trái bưởi khác thường

Lễ hội cây trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5, âm lịch). Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Cây, trái an toàn - Du lịch thân thiện”, Lễ hội Cây - trái ngon an toàn tỉnh năm 2018 diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 15 đến 19-6-2018, nhằm mùng 2 đến mùng 6 tháng 5 năm Mậu Tuất) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao, sân vận động và khu vực lân cận.



Ngoài các hoạt động thường niên như: hội thi trái ngon, đấu xảo nông sản, tạo dáng bonsai, trưng bày sinh vật lạ, lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình nổi bật như: phiên chợ trái cây đặc sản Bến Tre, phiên chợ làng quê, đường hoa làng nghề khu du lịch Cái Mơn. Đây còn là dịp để địa phương phát triển du lịch sinh thái miệt vườn và du lịch vườn trái cây đặc sản.

Một số hình ảnh tại ngày hội cây trái ngon:



Chùm mít sai



Trái mãng cầu na nặng gần 1kg



Trái bí to



Nông dân hào hứng đem sản phẩm trái cây ngon dự thi



Chôm chôm sai trái



Trái cây ngon tại lễ hội



Khách tham quan khu trưng bày trái cây ngon











