Cuộc đổi đời của xóm Việt kiều Campuchia

Cuộc sống mới đã vào nề nếp Nhìn chung cuộc sống của bà con nơi đây đã ổn định trở lại. Hằng ngày lực lượng công an, dân phòng thường xuyên tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh môi trường. Vừa rồi UBND xã đã mời bà con đến sinh hoạt về việc giữ vệ sinh chung trong khu dân cư. Sắp tới, UBND xã còn mời bà con họp để triển khai việc trồng cây xanh, cây kiểng trong khu dân cư để tạo bóng mát và mỹ quan khu dân cư. Ông Dương Văn Nhàn,

Trưởng Ban quản lý khu dân cư Đồng Kèn 2 Được chọn làm điểm sáng về văn hóa Xây khu tái định cư Đồng Kèn 2 là việc làm mang lại lợi ích thiết thực và cũng là nơi chính quyền địa phương chọn làm điểm sáng về văn hóa cho người dân. Công trình này có ý nghĩa an sinh xã hội giúp cho 183 hộ dân có cuộc sống mới, tạo điều kiện cho con em của họ được ăn học. Ông Tạ Châu Lâm,Chủ tịch UBND huyện Tân Châu