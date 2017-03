Cứu sống 3 ngư dân gặp nạn trên biển Trà Vinh

Vào khoảng 11 giờ ngày 17/7, tại tọa độ 09 độ 43’N - 106 độ 37’E, cách vàm Láng Nước 3 hải lý, về phía đông bắc, thuộc địa phận xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Chò, chủ phương tiện tàu TV-1387, cùng 2 thuyền viên của mình dùng tàu đi chở nước biển về để nuôi tôm.



Khi phương tiện đang trên đường vào đất liền thì tàu bị nước phá vỡ. Do lúc tàu chìm nước biển đang lớn, gió Tây Nam thổi mạnh, tàu TV-1378 và 3 nạn nhân trôi tự do trên biển.



Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 622, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc với các tàu của ngư dân đang hoạt động trên biển và lực lượng Hải đội 2 tổ chức tìm kiếm cứu nạn.



Bộ đội Biên phòng còn trưng dụng một tàu cá có 6 thuyền viên, kết hợp với 2 tàu có 12 thuyền viên đang đánh bắt gần khu vực xảy ra tai nạn đắm tàu để tham gia tìm kiếm.



Kết quả, đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 3 người bị nạn đang trôi dạt cách nơi tàu bị đắm 1 hải lý về phía bắc và đưa vào bờ an toàn./.





Theo Phúc Sơn (TTXVN/Vietnam+)